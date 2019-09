Udsatte dyrker holdsport: - Det har hjulpet mig hurtigere over min depression

Udsatte borgere har svømmet, gået og styrketrænet sig til selvtillid og livsglæde. Projektet Aktiv og Sund har været så stor en succes, at det nu er blevet fast inventar i Haderslev Kommune.

En fjerbold, en ketcher og et badmintonnet. Sådan lyder opskriften på forandring - i hvert fald hvis man spørger Haderslev Kommune.

Siden 2017 har kommunen testet projektet Aktiv og Sund, der et tilbud til udsatte borgere om at være mere aktive og dyrke motion sammen med andre.

Vejen til et sundere og gladere liv går ifølge kommunen gennem holdaktiviteter, men da Sussie Bram Rasmussen fra Vojens første gang hørte den logik, var hun skeptisk.

- Jeg tænkte, at det var sådan noget smart noget, som kommunen havde fundet på. Nu skulle der laves noget til dem, der bare ligger på sofaen derhjemme, fortæller Sussie Bram Rasmussen.

Depression sendte Sussie i kulkælderen

Egentligt var det rigtigt nok, at Sussie Bram Rasmussen brugte det meste af tiden i sofaen. Tilbage i 2014 fik hun nemlig en depression, der betød, at hun måtte sygemeldes fra sit arbejde.

Hun faldt helt ned i kulkælderen, og en ting så simpel som at gå i bad, kunne virke som en belastning.

- Jeg burede mig inde. Tiden gik med ingenting, fortæller Sussie Bram Rasmussen.

Derfor var det en stor beslutning, da hun valgte at gribe ketcheren og deltage i kommunens tilbud om holdaktivitet.

Til holdaktiviteterne føler Sussie Bram Rasmussen sig altid velkommen, og hun oplever, at der er plads til alle. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Ensomhed og tobaksrøg slår ihjel

Projektet, der er et samarbejde mellem Haderslev Kommune og UC Syd, kom til i et forsøg på at sætte forskningsteori sammen med praksis.

Børge Koch, der er videncenterchef ved UC Syd, har årelang erfaring i sammenhængen mellem fysisk og psykisk sundhed samt betydningen af samvær med andre mennesker.

Jeg er helt sikker på, at det har hjulpet mig hurtigere over min depression. Det er der ingen tvivl om. Sussie Bram Rasmussen, sygemeldt, Vojens

- Lige så mange dør af ensomhed som af tobaksrøg, og foreningslivet og fællesskabet spiller derfor en stor rolle, fortæller han.

Netop fællesskabet var, hvad Sussie Bram Rasmussen faldt for, da hun første gang trådte i idrætshallen i Haderslev. For selvom sporten giver røde kinder og sved på panden, så er der meget mere end motion på spil.

- Fællesskabet er jo halvdelen af det her. Vi har en fælles baggrund for at komme her, fortæller hun.

Deler ud af erfaringen

Det er snart to år siden, at Sussie Bram Rasmussen begyndte at deltage i holdaktiviteterne, og i dag er det en glad og udadvendt Sussie, der springer efter fjerbolden. Selvtilliden er større, og konditionen er forbedret.

- Jeg er helt sikker på, at det har hjulpet mig hurtigere over min depression. Det er der ingen tvivl om, siger hun.

Sussie Bram Rasmussens historie står ikke alene. En borger er gået fra at være sengeliggende i to år til at blive ambassadør for løbeholdet. En anden gik i begyndelsen med rollator, men kunne efter kort tid med holdaktiviteter parkere rollatoren.

- Ofte siger man om udsatte borgere, at de ikke ikke har lyst til, men denne solstrålehistorie viser, at det ikke passer, siger Børge Koch.

Netop derfor er holdaktiviteterne blevet en fast del af Haderslev Kommunes tilbud til udsatte borgere, og tirsdag afholder Haderslev Kommune og UC Syd en konference, hvor de deler ud af tankerne bag projektet og fortæller om de mange gode erfaringer.

- Det vil med garanti blive mødt med stor interesse, for ingen andre - ikke engang Københavns Universitet - tidligere har beskæftiget sig med denne gruppe borgere, siger Børge Koch.