I aften er der forpremiere på ny serie: - Det her er mit lille barn

Mandag aften er der forpremiere på TV SYDs nye fiktionsserie GG Horsens, og instruktøren bag er spændt på at høre, hvad folk synes som den.

Bag skærmen og tasterne sidder Julie Zangenberg og viser sit værd. I TV SYDs nye fiktionsserie er hun forklædt som 22-årige Sandra, der er så vild med at spille computerspil, at hun gør alt, hvad hun kan for at komme med på det lokale hold.

Sammen med en lang række andre kendte ansigter så som Christian Fuhlendorff, Jonas Schmidt og Andreas Bo skal hun de næste mange lørdage pryde TV SYDs sendeflade klokken 19.30.

I aften har serien forpremiere i Horsens Ny Teater, og det kribler allerede i Morten Urups mave. Han er manuskriptforfatteren og instruktøren bag serien.

- Jeg er da megaspændt, hvad folk synes om serien. Det er lidt ligesom at lave en tegning, som du håber, dine forældre vil hænge på køleskabet, siger Morten Urup til TV SYD.

Helt nyt i Danmark

Den nye komedieserie handler om den kvindelige gamer Sandra, som kæmper for sin plads på det lokale Counter Strike-team GG Horsens.

Hun skal spille sammen med tre personer, der er kendt fra Youtube. Det er Morten Münster, Casper Harding og Albert Dyrlund, og med så mange kendte ansigter, et farverigt univers og et højt tempo er GG Horsens en serie, som danskerne ikke har set før.

- Den minder meget mere om noget, man har set i USA. Det høje tempo i serien afspejler jo bare mig – for det er sådan, jeg er, siger Morten Urup.

- Det er mit lille barn

Han har været med under hele processen, og når klipperne har været i gang med at klippe serien sammen, har han siddet og kigget dem over skulderen.

- Det her er mit lille barn, og jeg vil gerne følge den helt til dørs, siger Morten Urup og fortæller, at serien er inspireret af sin datter.

Han vil gerne være med til at give hende et forbillede og vise, at piger og kvinder altså også kan game. For når Morten Urup ser sin kone spille online-spillet Destiny, oplever han, at der aldrig er nogen, som vælger hende som den første til sit hold, og det, synes han, er ærgerligt.

- Vi vil virkelig gerne vise, at kvinder også kan game, og derfor har vi forsøgt at lave en underliggende ligestillingsmorale i serien, siger Morten Urup.

Komedieserien bliver produceret af Wasabi Film for TV SYD og støttet af Horsens Kommune, Den Vestdanske Filmpulje og TV 2 / ØSTJYLLAND.