Det her kan du få i stedet for en større varmeregning

I Toftlund er varmeregningen for et hus steget med 8.694 kroner, men der er måske sjovere måder at bruge pengene på.

Varmeregningen rundt i de syd- og sønderjyske hjem er flere steder steget, efter varmeværkerne ikke længere modtager et særligt tilskud fra staten.

Det betyder blandt andet, at varmeregningen for et hus på 130 kvadratmeter er steget med 8.694 kroner på lidt over et år, hvis man bor i Toftlund.

Selvom det er rart at have varme i sit hjem, så kunne pengene måske gå til noget sjovere. Så her er, hvad du kan få for cirka 8.694 kroner i skrivende stund:

For eksempel kan du få dig sådan en lille border collie hvalp med stamtavle fra Gørding.

Pris 8.500 kroner

Foto: Ditte Byskov Hansen

Du kan også komme en uge afsted til Rhodos med fly og hotel for to voksne og to børn med tre pools, og 100 meter til badestranden.

Foto: Spies

Hvis du skruer ned for varmen, kan du også få mere bling på tilværelsen. Måske en 18 karat ring i guld med en 0.51 karat diamant.

Pris 8.386 kroner

Foto: Iris / Ritzau Scanpix

Prisstigningen på varmeregningen kunne også komme andre til gavn. Faktisk kan man for 8.694 koner sikre over 1,4 millioner liter rent drikkevand til nødlidende børn i verden.

Foto: UNICEF/2018/Meyer

Du kan også komme ud i verden i en Nissan Micra i flot blåmetal. Stand er god, men brugt. Den er til gengæld nysynet.

Pris 8.500 kroner

Foto: Emil Krarup

Er du klar til at fryse om fødderne, kan du også blive smart til en studiestart med en ny Macbook Air.

Pris 8.516 kroner.

Foto: Power.dk