Gratis oplevelser i vinterferien

Keder børnene sig allerede? Se her, hvad du kan lave med dem i resten af vinterferien.

BILLUND:

Se film på biblioteket

For børn fra 3 år. Du skal ikke have billet for at se filmen. Bare mød op.

Ons. d. 14. februar og tors. d. 15. februar, kl. 14-16, Magion Biblioteket

Indvielse af det nye børnebibliotek

Vær med til at indvie det nye børnebibliotek i Magion. Både børn og voksne skal have billet.

Fre. d. 16. februar, kl. 10-10.45

Overnat på det nye børnebibliotek

Find din bedste pyjamas frem og opdag, hvordan biblioteket ser ud om natten. For børn fra 7-12 år

Fre. d. 16. februar til lør. d. 17. februar, kl. 18-8

Pandekagedag

Vi fejrer pandekagedagen med pandekagequiz og med mulighed for at købe pandekager.

Ons. d. 14. februar kl. 10-16, Museumsgården Karensminde, Grindsted

ESBJERG:

Børnekoncert med EKKO

EKKO (Esbjerg Kommunes Kreative Orkester) har i samarbejde med Fiskeri- & Søfartsmuseet lavet en lille interaktiv koncert for børn med temaet 'FISK'

Ons. d. 14. februar 2018, kl. 10.30, 11.30 og 15´og lør. d. 17. februar 2018, kl. 10.30, 11.30 og 15.

Børn under 18 år gratis

Legetøjsmarked

Stort legetøjsmarked på Centertorvet i Sædding Centret. Hver dag nye boder. Kom og gør en god handel. Man. d. 12. til ons. d. 14. februar 2018, kl. 10-ca. 14.

Familieaktivitet: Hvad, hvem, hvor?

Hvilke ting brugte man egentlig før? Kom rundt i udstillingen og bliv klogere på, hvad fortidens pendant til moderne genstande var, og hvem der brugte dem.

Lør. d. 10. til søn. d. 25. februar 2018, kl. 10-16

Børn under 18 år gratis

Familieaktivitet: På opdagelse i fortiden

Har du detektivens skarpe blik og er du god til at spotte småting? Gå på opdagelse i udstillingerne.

Lør. d. 10. til søn. d. 25. februar 2018, kl. 10-16, man lukket.

Børn under 18 år gratis

FREDERICIA:

Vinterferie-quiz på Bymuseet

Museerne i Fredericia inviterer til quiz om Superfos og Kastelshavnen.

Man. d. 12. til søn. d. 18. februar kl. 12-16

HADERSLEV:

Sjov yoga for børn 6-8 år

Lyst til at lære yoga? Yogainstruktør fra Haderslev Gymnastikforening vil vise en masse sjove yogaøvelser for børn.

Ons. d. 14. februar 2018, kl. 10.30, Kulturhuset Bispen, Haderslev

Hydraulik og pap

Er du ferm på fingrene, og kan du lide at bygge? Vær kreativ med pap og engangssprøjter. Vi bygger vores egne fungerende robotarme. For børn fra 9-14 år.

Fre. d. 16. februar 2018, kl. 10, Kulturhuset Bispen, Haderslev

HEDENSTED:

MGP - årets store børnefest

Vi varmer op til børnenes MGP! Det er gratis at deltage, men husk tilmelding her på siden eller hos bibliotekets personale. OBS! Det er kun nødvendigt at tilmelde børn.

Lør. 17. februar, kl. 13.15, Tørring Bibliotek

Detektivmysteriet

Hjælp bibliotekaren Bella Bladrerup med at finde værdifulde bøger, som en skurk har gemt.

Den 13. februar til 17. februar. Det foregår i den betjente tid på Hedensted, Juelsminde og Tørring Bibliotek.

Magisk ferie

Café Cozy skruer op for magien i vinterferien, når Jørgen Storebjerg onsdag klokken 14 giver trylleshow for børnene. Gratis popcorn og slush ice samt en masse konkurrencer for børn.

Ons. d. 14. februar, kl. 11-16, Hedensted.

HORSENS:

Ballonmand

Mød ballonmanden i centeret, hvor han vil gå rundt og lave spas med balloner.

Tors. d. 15. februar, kl. 11-13.30, Horsens

Fængslet Horsens:

Masser af forskellige aktiviteter hele ugen.

Udstilling om Nimbus-motorcyklen

Industrimuseet åbner i samarbejde med Danmarks Nimbus Touring en udstilling om Nimbus motorcyklen gennem 100 år, så kan børnene naturligvis også blive præsenteret for motorcykler i øvrigt.

Fra den 12. februar til 16. februar, kl. 10-16, Horsens

KOLDING:

Familieworkshop i animation og genbrug

Under temaet: Hvis dit affald var en superhelt kan hele familien samles om en sjov og lærerig aktivitet.

Man. d. 12. til fre. d. 16. februar 2018, kl. 11-17, Kolding

SØNDERBORG:

Team Teatret opfører Spørge Jørgen i Nordborg

Se teater om Jørgen! Jørgen var en temmelig artig dreng. men han plaged' alle med sin spørgen.

Ons. d. 14. februar 2018, kl. 10, Biblioteket Nordborg.

TØNDER:

Minecraft-byggekonkurrence

Minecraft-byggekonkurrence i både Toftlund og Tønder.

Ons. d. 14. februar 2018, kl. 13, Toftlund Bibliotek

Tor. d. 15. februar 2018, kl. 13, Tønder Bibliotek

Fifa-turnering for fodboldelskere

For børn og unge i alderen 11-17 år. Arrangeret af Tønder Kommunes Biblioteker.

Fre. d. 16. februar 2018, kl. 13, Tønder Bibliotek

Kunstmysteriet

Deltag i Kunstnerhusets "Kunstmysterie" - der er mulighed for at vinde fine præmier. Gå på skattejagt og pas på de vilde kunstnere i centret!

Man. d. 12. til søn. d. 25. februar 2018, kl. 8-22, Skærbæk Fritidscenter

VARDE:

Varde Kommune byder på mange aktiviteter:

Hele uge 7.

VEJEN:

Børneteater i vinterferien

Dobbeltforestillingen INGEN MAD I DAG og TROLDKÆLLINGENS LANGE NÆSE. Forestillingen er fortællinger om menneskers møde med trolde. Hvem narrer hvem? Hvem trækker det længste strå?

Ons. d. 14. februar kl. 10.30-11.15, Vejen Bibliotek

Vinterferie på Holsted Bibliotek

Æske- og bogfoldning for begyndere

Den 15.02.18, Højmarksvej 18, 6670 Holsted

Dyre og fuglesporskonkurrence

For børn og deres forældre og bedsteforældre.

Hele uge 7.

VEJLE:

Spotlight plakatkonkurrence

Plakatværkstedet finder sted på bibliotekerne i Give, Børkop, Jelling, Egtved og Vejle, og er åbent i bibliotekernes åbningstid.

Økolariet

Mange aktiviteter hele ugen. Kl. 10-16. Dæmningen 11, 7100 Vejle.

Kreatimen: Skeletter

Hvordan ser et menneske ud inden i? Det kan du bliver klogere på ved dette arrangement.

Ons. d. 14. februar 2018, kl. 10, Vejle Bibliotek

Kreatimen: Metalportræt

Hvordan ser din næse, dit hår og dine øjne ud? Kig forbi og lav et portræt af dig selv med ståltråd, piberensere og pap.

Tor. d. 15. februar 2018, kl. 10, Vejle Bibliotek

Jagten på heksens tegn

Gå på jagt efter heksenes hemmelige beskeder med UV-lommelygter i Kulturmuseets særudstilling.

Lør. d. 10. til søn. d. 18. februar 2018, kl. 10-17, VejleMuseerne - Kulturmuseet Spinderihallerne

AABENRAA:

Gratis bowling i Kruså

Bov IF Bowling og Grænsebowling inviterer børn og unge til 2 timers gratis bowling.

Tor. d. 15. februar 2018, kl. 14-16 i Grænsehallerne i Kruså.

Vinterbogen

Anmeld bøger og vind lækre bogpræmier. For de 8-14-årige.

Tir. d. 2. januar til lør. d. 24. februar 2018, kl. 8, Aabenraa Bibliotek.

