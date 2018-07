Det kan du opleve til 6. juli-dagene

Fra torsdag til fredag kan du opleve livet i Fredericia i 1849, hvor den danske hær kæmpede mod besættelsen fra Slesvig og Holsten.

Igen i år lyder der kanonsalut og trompetreveille igennem Fredericia, når man mindes borgerkrigen i 1849, hvor tropper fra Slesvig og Holsten belejrede byen.

6. juli-dagene er en tilbagevendende tradition i Fredericia, der fejrer de danske troppers sejr over fyrstedømmerne Slesvig og Holsten, der tilbage i 1849 ville løsrive sig for at blive en del af Tyskland.

Om morgenen den 6. juli angreb omkring 19.000 danske soldater de 14.000 soldater fra Slesvig og Holsten og drev dem på flugt.

Torsdag aften bliver der ligesom de foregående år gået fakkeloptog gennem byen for at mindes de omkring 1.850 danske soldater, der mistede livet under kampen.

Få et overblik over nogle af de andre begivenheder her:

Tordag Kl. 17.00

6. juli-garden giver koncert på Landsoldatpladsen

Kl. 18.00

6. juli jazztager hul på sin tre dages festival i området omkring Tøjhuset

Kl. 18.05

Kranselægning på Landsoldatpladsen

Kl. 19.00

Minde- og festkoncert

Kl. 20.00

Koncert ved Krigergraven i Kongensgade med Fredericia Postorkester

Kl. 22.05

Fakkeloptog fra Landsoldatpladsen til Bülows Plads

Fredag Kl. 08.00-14.00

De danske Landsoldaters lejr på Prinsessens Bastion. Oplev hvordan soldaterne levede i feltlejren.

Kl. 10.00-16.00

Hverdagsglimt fra 1849 i Kirkestræde med street food, boder og aktiviteter

Kl. 13.00-17.00

Guidede ture i Minibyen

Kl. 20.30

Sejlads med guide ombord på Aventura med udsyn til fyrværkeri på volden.

Kl. 23.00

Festfyrværkeri fra Fredericia Vold ved Prinsessegade.

Se hele programmet her