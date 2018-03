Det koster et klip at overhale sneploven højre om

Det koster et klip i kørekortet at overhale en sneplov højre om. Foto: Pelle Rink, Ritzau Scanpix

Det koster et klip i kørekortet at overhale en sneplov højre om. Det erfarede en hviderussisk lastbilchauffør under mandagens snevejr, da han overhalede to sneplove indenom på motorvej E45 ved Kolding.