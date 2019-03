Politi om pengeskabstyveri: - Det mest usle man kan gøre

To pengeskabstyve slap væk fra et bosted i Sønderborg med 15 af beboernes pengeskabe. De blev dog hurtigt anholdt takket være gode vidner, effektivt politiarbejde og en politihund.

- Det mest usle, man kan gøre. At stjæle fra børn, ældre og handicappede. Så bliver det vist ikke meget lavere, lyder reaktionen fra vagtchef Bjørn Pedersen hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Vagtchefens beskrivelse gælder to indbrudstyves pengeskabstyveri fra et bosted for udviklingshæmmede i Sønderborg tidligt fredag morgen.

Kort før klokken 05 brød gerningsmændene ind i bostedet Skrænten i Sønderborg, hvor de stjal 15 små pengeskabe, som beboerne opbevarer personlige værdigenstande i.

Vidner så flugtbilen

Ud over de 15 pengeskrin, slap tyvene også væk med et lidt større pengeskab. Til gengæld slap tyvene ikke for at blive set af flere vidner, som kunne beskrive både tyvene og den bil, de flygtede i - herunder også bilens registreringsnummer.

- Det var jo fedt. Vi sad nærmest og jublede her i vagtstuen over, at det endte på den måde. Vagtchef Bjørn Pedersen, Syd- og Sønderjyllands Politi

På baggrund af vidnernes beskrivelse, kunne politiet forholdsvis hurtigt finde frem til flugtbilen og anholde en af gerningsmændene. Den anden nåede at flygte fra bilen.

- Han stak af over mark og krat. Patruljen placerede sig taktisk korrekt, og så blev hunden sat igang med at arbejde, fortæller vagtchef Bjørn Pedersen.

Den kombination af arbejdskraft viste sig effektiv, og den sidste gerningsmand blev anholdt.

De to anholdte pengeskabstyve er en 20-årig mand og en 31-årig mand - begge fra Sønderborgområdet.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi var det derfor en rigtig god fredag morgen. Måske det også var forklaringen på et lidt usædvanligt tweet udsendt fra vagtstuen i den tidlige morgenstund.