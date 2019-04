Billund Lufthavn rolig midt i SAS-strejke: - Det påvirker slet ikke os

Der er hverken forventninger om lavere passagertal eller sympatistrejker i Billund Lufthavn.

Selvom flere hundrede SAS-afgange er aflyst, ryster de ikke i bukserne i Billund Lufthavn. Pilot-strejken, som startede tidligt i morges, har ikke de vilde konsekvenser for den store jyske lufthavn.

SAS-passagerer fra Billund, som har videre forbindelser fra København, Oslo eller Stockholm, kan blive påvirket af det, siger marketingschefen. Jesper Klausholm, marketingschef, Billund Lufthavn

TV SYD kunne allerede i aftes fortælle, at de aflyste fly ikke var nogle, som skulle være lettet fra Billund.

- Vi forventer heller ikke nødvendigvis, at det kommer til at påvirke vores passagertal, siger Jesper Klausholm, marketingschef i Billund Lufthavn.

Der kan dog være bestemte passagerer, som skal være opmærksomme.

- SAS-passagerer fra Billund, der har videre forbindelser fra København, Oslo eller Stockholm, kan blive påvirket af det. De skal holde sig opdateret på SAS' hjemmeside, siger marketingschefen.

Når der er strejke, ser man ind imellem såkaldte sympatiaktioner – hvor andre også nedlægger arbejdet for at støtte de strejkende – men det er der endnu ikke noget, der tyder på her, fortæller Jesper Klausholm.

- Vi har heller ikke fortilfælde, så vi tør ikke sige, om det sker, siger han.

Der vil stadig være SAS-flyvninger fra Billund, men fordi de bliver foretaget af underleverandører til SAS, som ikke er strejkeramt, flyver de som planlagt.