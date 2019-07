Det regner med røjsere i Ribe

De uofficielle verdensmesterskaber i gummistøvlekast løb i dag af stablen i Ribe. Verdensrekordindehaveren var med.

Daniel Nikolajsen var i hopla i dag. Han er indehaver af den uofficielle verdensrekord i gummistøvlekast, sat her til Ribe Dyrskue for nogle år siden, sjovt nok synes ingen at kunne huske præcist hvornår, men dengang kaste Daniel Nikolajsen en gummistøvle 21,1 meter. En bedrift han ikke regner med at gentage.

- Da jeg kastede så langt, var der medvind og jeg havde solen i nakken. Og så er jeg også blevet lidt stiv i det, siger støvlekasteren til TVSYD.

Hans mål i dag er mere beskedne.

- Jeg tror, at jeg kan kaste en 12,13,14 meter i dag, mener Daniel.

At kaste en gummistøvle bagud gennem benene og få den svunget i det modsatte retning henover kroppen er ikke let. Det måtte mange af kombatanterne sande idag. Blandt andet Esbjergs borgmester, der ramte sin egne krop på et sted, hvor man ikke hænger borgmesterkæder.

Der var dog også en del, der havde luret kunsten, nemlig at lade sig falde forover samtidig med kastet, så gummistøvlen får momentum. Daniel Nikolajsen kastede ud til sine egne bedste forventninger, nemlig 14 meter. Han måtte dog lide den tort at blive slået af en debuttant, der kastede næsten en meter længere.

Han kunne dog trøste sig med femten stykker smørrebrød og han er tilbage næste år.

- Hvem ved, hvad der sker, men planen er, at jeg skal komme igen til næste år.

Hans uofficielle verdensrekord er der dog ingen, der kan tage fra ham. Endnu.