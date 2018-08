Når Red Barnet på søndag samler ind, mangler der indsamlere på to ud af tre af ruterne i Syd- og Sønderjylland.

Ved Red Barnets årlige landsindsamling på søndag er der lige nu 456 tilmeldte indsamlere i Syd- og Sønderjylland, som har fået deres bøtter tilsendt med posten. Der er i alt 1371 ruter i landsdelen, og det betyder, at to ud af tre af ruterne endnu ikke er dækket ind.

En af de kommuner, som mangler indsamlere, er Sønderborg Kommune. Her er kun 38 procent af ruterne besatte, men Bente Lauritzen, der er indsamlingsleder og lokalforeningsformand, vælger at se anderledes på tallene.

- Jeg anlægger en mere positiv vinkel og glæder mig derfor over de indsamlere, som har valgt at bruge deres søndag på at hjælpe, frem for at ærgre mig over dem som ikke har, fortæller Bente Lauritzen.

Pengene fra dette års indsamling skal gå til, at alle børn kan få mulighed for at udleve deres fulde potentiale, leve i tryghed og få en ordentlig skolegang. Red Barnet har især fokus på de hundrede tusinde børn, der sidste år flygtede fra drab og brutale overgreb i deres hjemland Myanmar, men Bente Lauritzen minder om, at dette års indsamling ikke kun er rettet mod udlandet.

- Vi skal huske, at vi også samler ind til danske børn, som har brug for hjælp og ikke kun flygtninge ude i verden. Så jeg håber, at flere vil give en hjælpende hånd på søndag.