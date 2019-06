'Det Sidste Ord' inden dagens folketingsvalg

Gik du glip af ‘Det Sidste Ord’ tirsdag aften, kan du se programmet her og blive klogere på den seneste valgprognose og kandidaterne i Sydjyllands Storkreds.

Det er fars dag, det er grundlovsdag, og ikke mindst er det valgdag. Om lidt er løbet kørt, budskaberne er leveret, og valghandlingen er i gang.

Vi kører på dampene af en usædvanlig lang valgkamp, og om under et døgns tid er det afgjort, hvilke partier og politikere der skal repræsentere Syd- og Sønderjylland i Folketinget.

Tirsdag aften sendte vi 40 minutters valg-fjernsyn fra vores region, og gik du glip af det, kan de se programmet i toppen af artiklen.

Sidste prognose inden valget

30 folketingskandidater fra Sydjyllands Storkreds var inviteret i studiet, og her fik de på skift mulighed for at forholde sig til den seneste valgprognose fra Altinget.

Det er en prognose, der forudsiger, at Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i vores landsdel står til at miste flest mandater, mens det ligner et sydjysk comeback til både Det konservative Folkeparti og SF. Ifølge prognosen kan også Kristendemokraterne se frem til et mandat.

I programmet kommenterer politisk analytiker Kim Dahl Nielsen prognosen, og han giver sit bud på, hvorfor valgkampen har set ud, som den har.