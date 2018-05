Det skal du gøre ved din have i tørken

Solen og sommer har for alvor ramt Danmark, og mens grillmad, strand og rosé nydes, så ser nogle tvivlsomt på deres haver, der bliver mere brune end grønne efter de mange dage med høj sol og ingen nedbør.

Så vi har spurgt anlægsgartner Gertrud Buch fra Sønderjysk Anlægsgartner ved Store Jydevad ved Tinglev, hvordan man holder liv i haven i tørken.

Det grønne græs bliver hurtigt brunt i varmen, men man behøver ikke at vande det i frygt for, at græsset dør, fortæller Gertrud Buch. Græsset bliver hurtigt grønt igen, hvis man vander det eller venter på, at regnen vender tilbage. Fordelen ved en brun græsplæne er, at græsset ikke gror, så man ikke skal slå det.

Blomsterkrukker og bede skal have vand i tørken. Foto: Scanpix/Brian Bergmann

2. Bede og blomsterkrukker skal have vand dagligt og gerne om aftenen

Bede og blomster skal have vand i varmen for at overleve. Et godt trick er at vande, når planterne ikke er i direkte sollys om aftenen. I skygge åbner bladenes læbeceller sig og dermed får planterne mere ud at vandet, end når de står i sollys.