I var vilde med Bulderby og Fredagsbio - og nu har storkeungerne fået deres navne

Flere hundrede navneforslag blev barberet ned til en top 10. Efter en afstemning er afgørelsen klar: Storkeungerne skal hedde Anna og Lotte.

Navnelegen er slut.

Først var der åbent for at komme med forslag til, hvad de to hun-storkeunger i reden i Smedager skulle kaldes. Derefter blev de mest populære forslag samlet til en top 10, hvor brugerne har haft mulighed for at stemme på deres favoritnavne.

Herefter har næsten 4.000 brugere har været inde at stemme på tvsyd.dk.

26 procent af alle stemmerne gik til navnene Anna og Lotte. De blev ikke overgået af andre, og dermed har vi fundet navnene på de to storkeunger.

Resultat af afstemning 26 procent Anna og Lotte 17 procent Mille og Molly 16 procent Ronja og Freja 12 procent Maja og Astrid 10 procent Agnes og Laura Seks procent Maren og Mette Fem procent Karla og Rosa Fire procent Madicken og Lisabet Tre procent Karen og Tove En procent Augusta og Liv Se mere

Inspiration fra børne-tv og Astrid Lindgren

Storkenes liv i Smedager kan følges på det livecam, som TV SYD driver sammen med foreningen Storkene.dk.

Her har det ynglende storkepar Tommy og Annika holdt til i flere år. Det er der kommet flere storkeunger ud af, som er blevet blevet kaldt Pippi, Alfred, Alma, Anton og Line.

Den vakse læser har nok bemærket, at disse navne trækker tråde til Astrid Lindgrens forfatterskab. I år har der været åbent for navne af alle slags, men mange af de indkomne forslag har alligevel relateret sig til den svenske forfatter.

Anna og Lotte, som ungerne i år kommer til at hedde, får nok de fleste til at tænke på de to dukker fra børne-tv. Men navnene er heller ikke fremmede for Astrid Lindgren-fans, da de også findes i fortællingerne om ’Alle vi børn i Bulderby’ og ’Lotte fra Spektakelmagergade’.

I den mere faglige ende er storkene ringmærket med navnene 1E32 og 1E33.