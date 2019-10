Det skal være slut med at bruge sprøjtemidler ved vandboringer

Flere vandboringer er blevet lukket, fordi der er fundet forhøjede mængder af sprøjtegift i vandet. Nu skal ny lov beskytte vandet bedre.

Rent drikkevand regnes for noget af det vigtigste, vi har.

Derfor skal der sættes en stopper for, at der bliver sprøjtet med ukrudtsmidler i nærheden af boringerne.

Sådan lyder det fra den nye regering, der netop har fremsat et lovforslag, der, hvis det bliver vedtaget, pålægger kommunerne at få bedre styr på de områder, der ligger ved vandboringer.

Vandhanen blev lukket flere steder

Forrige år blev 26 boringer i landet lukket, fordi der blev fundet for høje pesticidtal.

Blandt dem var også Vilslev Vandværk mellem Ribe og Esbjerg. De leverede tidligere vand til 150 husstande. Men det gør de ikke længere.

Formanden for Vilslev Vandværk ærgrer sig stadig over, at det blev nødvendigt at lukke for boringen, men glæder sig samtidig over udsigten til mere rent vand.

- Jeg synes, at det er en rigtig fin ting, at reglerne nu bliver skærpet, siger Jane Andersen.

Landbrug vil kompenseres

I landbruget er der mest bekymring over de områder, som bliver omfattet af et eventuelt forbud mod sprøjtemidler.

Mange af boringerne ligger på landbrugsjord. Derfor vil de også have en ordentlig kompensation, hvis jorden ikke længere må dyrkes.

- Som det ser ud nu, er det landbruget, der kommer til at betale den største part, og det er ikke rimeligt, lyder det fra Niels Laursen, der er formand for Sydvestjysk Landboforening.

Der skal tjekkes for flere stoffer

Samtidig med, at lovforslaget skal skærpe reglerne for brug af sprøjtemidler, har miljøminister Lea Wermelin også besluttet, at der fremover skal kontrolleres for langt flere forskellige stoffer, end der gør i dag.

Lovforslaget skal gennem førstebehandling efter efterårsferien, og det sker på baggrund af en bred aftale blandt Folketingets partier.