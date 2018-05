Det sker der til Royal Run på Vestkysten

Fra 12.00 til 13.00 er der koncert med Out of Words

Der er fælles fødselsdagssang for Kronprinsen mellem 14.00 og 14.10

Fra 14.45 til 16.15 er der trylleshow med Tryllestøv, der er også laver ballondyr

16.15 til 16.45 spiller Johnny Deluxe

Samtidig med Royal Run fejrer Esbjerg by og havn også 150 års jubilæum. DJ’s og andre musikalske indslag sørger for musik langs ruten.Når kronprins Frederik ankommer, vil faldskærmsshow pryde himlen, der er med til at sætte fokus på Kronprinsens tid i Forsvaret. I Vognbølparken, der ligger lige ved start og mål, har børnene mulighed for at lege på køretøjer fra militæret.Du kan se et kort over start- og målområdet her