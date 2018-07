Det skete dengang: Mandø-ulykken kostede fire-årig dreng livet

Den tragiske ulykke skete for snart et år siden, hvor 10 turister var på en udflugtstur i hestevogn Vadehavs-øen rundt.

Ulykken skete om formiddagen mandag den 7. august sidste år. Her var 10 turister på tur i hestevognen, der væltede på nordsiden af Mandø.

Ved ulykken mistede en fire-årig spansk dreng livet. Umiddelbart bag den forulykkede vogn kørte en anden hestevogn, hvor der befandt sig en tysk læge og en tysk sygeplejerske, der ydede livreddende førstehjælp til lægehelikopter og lægeambulance nåede frem.

Læs også Efter dødsulykke: Ejer af hestevogne må selv sikkerhedsgodkende

Den fire-årige blev erklæret død på ulykkesstedet af en læge fra redningsberedskabet. Yderligere to personer blev efter ulykken transporteret til sygehus med mindre skader.

Ulykken skete, da et stabiliserende og bærende rør under hestevognen knækkede. Bilinspektørens rapport om ulykken fastslog, at det var en skade på hestevognen, der ikke var blevet opdaget i tide.

I december 2017 blev ejeren af selskabet Mandø Event fundet skyldig i uaktsom manddrab og idømt 20 dagbøder a 300 kroner for utilstrækkeligt tilsyn med proceduren for eftersyn af firmaets køretøjer.

Som reglerne fortsat er i dag, stilles der ingen krav om, at hestevognene, der kører med turister i Vadehavet, skal igennem et syn af en uvildig myndighed, som et eksempelvis er tilfældet med biler.

Færdselsreglerne gælder heller ikke for en stor del af kørslen i Vadehavet. Det skyldes, at en del af kørslen foregår på havbund i søterritorium.

Læs også Hestevognskørslen ved Mandø genoptages efter dødsulykke

Læs også Dødsulykke på Mandø udløser dagbøder