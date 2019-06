Det skulle være så godt, men endte faktisk skidt

For anden gang på et halvt år er en sydjysk by blevet vraget som placering for internationale virksomheder. Denne gang er det Aabenraa, der må kigge i vejviseren efter mange nye arbejdspladser.

En telefonopringning i dag forvandlede et byggeri på 1,4 millioner kvadratmeter til et luftkastel. Det var Apple, der ringede og aflyste bygningen af et stort datacenter ved Kassø. - Vi spurgte, om der var noget, vi kunne have gjort anderledes, men det var der ikke. De roste Aabenraa Kommunes indsats og vore medarbejderes, men nogen præcis forklaring har vi ikke fået, fortæller Stig Isaksen, direktør i Aabenraa Kommune. - Det er vores indtryk, at det er en policy-beslutning på allerhøjeste plan i Apple, der har kostet Aabenraa datacentret, fortsætter han. Apple har ellers købt 285 hektar i Kassø til byggeriet. Nu skal grunden sælges, og det vil kommunen gerne hjælpe med. - Vi har jo vores datacenterstrategi, og vi har kontakt med en del, der kunne være interesserede, fortæller Stig Isaksen til TV SYD. Også en kurv til Esbjerg 6. marts i år kom det frem, at Facebook alligevel ikke vil bygge en datacentral i Esbjerg, selvom forberedelserne allerede havde stået på i et år, for eksempel med arkælogiske undersøgelser. - Vi fik heller ikke anden forklaring, end at en lang række faktorer gjorde, at Facebook fravalgte Danmark, siger Jesper Frost Rasmussen, borgmester, Venstre, Esbjerg. I modsætning til Aabenraa måtte Esbjergenserne ikke nøjes med en telefonopringning, men fik besøg af to repræsentanter fra Facebook i Californien. - De var faktisk rigtigt kede af det, men de sagde, at det var en beslutning på allerhøjeste niveau i firmaet, der lå bag beslutningen om at gå andre steder hen, fortæller en skuffet Esbjergborgmester.