Det søde bliver sundere, men stadig med smør

Jacobsens Bakery I Hedensted sælger småkager i hele verden. Nu satser de stort på en succes med en ny ”sundere” småkage.

Hvis du spørger en kineser, en amerikaner eller en tysker om han kender Danish Butter cookies, vil han med stor sandsynlighed få et smil på læben og svare ja.

De blå metaldåser dekoreret med motiver af Tivoli, af gardere eller danske flag er et kæmpe hit i udlandet.

Så meget, at ud af Jacobsens tre-cifret million omsætning, udgør eksporten til udlandet 99 % .

I de over 80 lande hvor kagerne er populære, bliver de ofte brugt som gaver, fx værtindegaver og gaver man giver til højtider.

Vi regner med, at dette bliver den nye verdensomspændende småkage-succes fra Danmark. Johnny Jørgensen, fabrikschef, Jacobsens Bakery

En småkage kan også spises til hverdag

Men Jacobsens Bakery ville gerne lave en småkage, som man med god – eller i hvert fald bedre - samvittighed kan spise til hverdag.

Derfor har de nu lanceret en nyt produkt. Thin and crispy. En småkage lavet med naturlige ingredienser og højt indhold af fiber.

- Trenden lige nu er, at det skal være sundt, og det prøver vi at være med på, siger fabrikschef Johnny Jørgensen til TV SYD. Dog er småkagen stadig bagt med smør - den skal jo også smage godt, siger han med et grin.

Et Godt Spørgsmål besøger Jacobsens Bakery i Hedensted I serien ’Et Godt Spørgsmål’ tager vi med TV SYD-vært Dorte Callesen og Radiovært Søren Dahl (kendt fra bl.a radioprogrammet Dahl på Hack) rundt i Syd-og Sønderjylland. Undervejs møder de mennesker, som udfordrer dem, og så stiller de hinanden quiz-spørgsmål, som du kan gætte med på. ’Et Godt Spørgsmål’ kan ses hver søndag klokken 19.30 på TV SYD og streames på tvsyd.dk Se mere

Den lille kage er populær i den store verden

Jacobsens Bakery deltog med det nye produkt på en af verdens største fødevare messer i Køln i januar og her var interessen fra udlandet rigtig stor.

Så stor, at fabrikschefen regner med, at den lille kage snart er i handlen over hele verden.

Tyskerne har den allerede på hylderne, men de er også et folkefærd, som går meget op i sundhed, fortæller fabrikschef Johnny Jørgensen.

Mange store supermarkedskæder verden over - som i forvejen sælger den berømte Butter Cookie - har vist interesse for at sælge de nye kager.

- Vi regner med, at dette bliver den nye verdensomspændende småkage- succes fra Danmark, siger Johnny Jørgensen

Om den nye Thin and Crispy småkage bliver så stor en succes, som de håber på småkagefabrikken i Hedensted, det ved de først ved udgangen af 2019.