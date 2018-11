27-årigs krop er i alarmberedskab: - Det værste er frygten

Lykke Tapdrup fik konstateret sklerose for et år siden. Hun kunne pludselig ikke styre sin venstre arm. Nu må hun leve hun med den gådefulde sygdom.

- Jeg har det godt, siger hun.

Lykke Tapdrup har fået rystet chokket af sig fra den dag, hun fik at vide af lægen, at "det er med 98 procents sikkerhed sklerose". Den dag, hvor sygdommen væltede hende.

- Jeg var nede med tælling. Alting ramlede.

Men langsomt er hun kommet på fode igen.

- Nu er bivirkningerne fra medicinen næsten væk. Det tager lidt tid, inden kroppen vænner sig til medicinen, men nu er det fint, siger hun.

Træt, træt, træt

Hun opdagede, at noget var helt galt, da hendes venstre arm pludselig ikke ville lystre.

- Jeg kunne ikke en gang ramme min egen mund, når vi sad og spiste, og jeg kom til at slå min far med armen. Noget var helt galt.

Selv om hun siger "jeg har det meget bedre end frygtet", så kommer sklerose ikke uden, den sætter sig tungt på den ramte.

- Jeg er træt. Meget træt. Jeg spiser en masse vitaminpiller og dyrker motion. Jeg går i et fitness-center for at styrke min balance. Det hjælper, fortæller hun.

Hele tiden i alarmberedskab

Hun arbejder hjemmefra to dage om ugen. Hjemmefra er i virkeligheden hos hendes far, der i sit hjem i Sønder Hygum har stillet et hjemmekontor til rådighed for hende. Den ordning er hun glad for, at hendes arbejdsgiver har tilbudt.

- Mit arbejde er i Grindsted, så det er lidt af en køretur her fra Ribe. Jeg er taknemmelig for, at må gøre det her, siger den 27-årige teknisk designer.

Lykke Tapdrups dramatiske tegning er et udkast til en ny tatovering på hendes kæreste. Foto: Finn Grahndin

Lykke Tapdrups krop er hele tiden lidt i alarmberedskab.

- Det værste er frygten.

Angst for anfald

Sklerose kan pludselige komme forbi med et "attack", som det hedder. Så hvis hun en dag får hovedpine eller summen i kroppen, så reagerer hun med det samme. Er der et "attack" på vej?

- Så ringer jeg til min kæreste eller min far og siger: "Nu kommer det igen". Men de er fantastiske og gode til at få mig ned på jorden med "rolig nu, det er helt almindeligt at få hovedpine...."

Lykke Tapdrups kæreste Jonas Bondig er en stor hjælp og støtte for hende. Især når hun frygter, at der er kommet et nyt "angreb". Foto: Finn Grahndin

Livet som Lykke

Hun tackler den svære mentale situation blandt andet ved at skrive om sklerosen og sig selv på bloggen "LivetsomLykke".

- Bloggen er er erstatning for en psykolog, siger hun med et skævt smil.

Forhøjet risko for sklerose i området

Lykke Tapdrup er ikke alene typisk i den her sammenhæng, fordi hun er 27 år. Totredjedele af de, der rammes af sklerose, er unge kvinder i alderen 20-40 år. Men hun har tilmed en forhøjet risiko på 18 procent for at få sklerose ved at bo Esbjerg-området.

I de røde områder er der større risiko for at udvikle sklerose, hvis du boede der som 15-årig, viser rapport. Omvendt er risikoen mindre i de grønne områder. Kilde: Statens Institut for Folkesundhed.

- Hvad grunden er, det ved vi ikke, men denne undersøgelse kan hjælpe os med at finde det næste skridt i vores vej gennem sklerosens mørke, siger direktør Klaus Høm, Scleroseforeningen, til TV SYD.

To ud af tre er kvinder rammes

16.000 danskere lever med sklerose, og hvert år kommer cirka 650 nye til.

To ud af tre er kvinder, oftest i 20-40-års alderen, og i forhold til indbyggertallet har danskerne den tredje højeste forekomst af sygdommen i verden.

Hvorfor ved ingen, men arv og miljø menes at spille en rolle.

1.639 små tegninger blev solgt i Musikhuset i Esbjerg. Foto: Finn Grahndin

Små tegninger - stor forskel

Lykke Tapdrup deltog i arrangementet "Nights of a 1000 Drawings" på Musikhuset i Esbjerg onsdag aften. Her hang de på stribe. På snore. I flere etager. 1.639 små tegninger, som var kreeret af kendte som mindre kendte lokale personer fra Esbjerg-området.

Tegningerne blev solgt ti 50 kr. stykket. Penge der ubeskåret nu går til forskning i den uhelbredelige og gådefulde sygdom sklerose.

- Det gør mig glad, siger den sklerose-ramte Lykke Tapdrup.

- Jeg er simpelthen så glad for, at vi har fået så mange tegninger. Det er helt overvældende, siger Dorte Flyvbjerg Rs, der er past præsident for Rotary Esbjerg Øst.

Hendes egen søster på 42 år fik sklerose for 10 år siden.

- Hun har været en god motivation for mig til at arbejde med det her, siger hun.

Hele holdet bag arbejdet med arrangementet Night of a 1000 Drawings. Foto: Finn Grahndin

Dorte Flyvbjerg Reis havde håbet på at skaffe 50.000 kr. til forskningen, men overraskende mange - knap 600 - mødte op til arrangementet i Musikhuset i Esbjerg med ret til at købe mindst ét billede til 50 kr. Og de købte typisk mere end en tegning.

Anonym donor

De ofte farverige papirer i A5-størrelse gik som "varmt brød", og de, der ikke blev solgt...ja de blev solgt alligevel. Købt af en anonym donor. Så arrangementet indbragte over 80.000 kr.

På den måde har Esbjerg igen vist sig at have mange ildsjæle, når det gælder om at skaffe penge til kampen mod sklerose. Ved de to seneste husstandsindsamlinger formåede Region Hovedstaden og Region Midtjylland at dække 20 procent af alle ruterne. Esbjerg/Fanø formåede at dække knap 70 procent af samtlige ruter.

- Vi samlede 325.000 ind i Esbjerg/Fanø her den 9. september i år. Det absolut bedste resultat i de tre regioner (Region Midt, Hovedstaden og Region Syddanmark, red.), så vi kom ind på en klar førsteplads, siger en stolt Dorte Flyvbjerg Reis.

Mange af tegninger indeholdt beskeder om sklerose. Foto: Finn Grahndin