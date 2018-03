Dette program skal forhindre eksamenssnyd

Det er ikke kun gymnasieelever, der bliver testet til terminsprøverne i denne tid. Et program, der skal forhindre eksamenssnyd, skal også stå sin prøve.

I disse uger sætter gymnasielever landet over sig til rette ved bordene i gymnastiksale og lignende, når der afholdes terminsprøver.

Vi håber, at programmet alene har en præventiv effekt på eleverne. Morten Jakobsen, medstifter og direktør for ExamCookie.

På en række gymnasier er alt dog ikke helt, som det plejer. Her skal programmet ExamCookie prøves af, et program der kan overvåge elevernes computere og afsløre eksamenssnyd.

Ifølge medstifter og direktør for ExamCookie, Morten Jakobsen, så er hovedformålet dog ikke at fange elever, der snyder.

- Vores program kan fange, hvis nogen snyder, men vores mål med programmet er ikke at fange elever i at snyde. Vi håber, at programmet alene har en præventiv effekt på eleverne, siger han til TV SYD.

Med programmet håber Morten Jakobsen, at man kan bringe antallet af elever, der føler sig fristet til at snyde ned, så eksamen bliver retfærdig for alle.

Giver dokumentation for snyd

ExamCookie er den eneste udbyder af eksamensovervågning til folkeskoler og gymnasier, fortæller Morten Jakobsen. Programmet giver helt nye muligheder for at overvåge under eksamen, end man har haft førhen.

- Tidligere har en it-ansvarlig kunnet se, hvis eksempelvis en ip-adresse har været brugt til at gå på Facebook under en eksamen, men det er ikke noget bevis for eksamenssnyd. Vores program leverer en strøm af data, så der er dokumentation for, hvis nogen snyder, siger Morten Jakobsen, direktør og medstifter af ExamCookie.

Noget af den data, som programmet leverer, er skærmbilleder af elevernes gøren og laden under prøverne.

Elever stiller spørgsmålstegn

De første tests af det nye program til terminsprøverne er gået efter planen, og ingen er taget i at snyde endnu. ExamCookie er dog blevet mødt med mistro.

- Mange har spurgt os, om det her overhovedet er tilladt, og der er mange elever, der stadigvæk stiller spørgsmålstegn ved det. Men der er absolut intet, der er til hinder for at bruge programmet. Det er skolens afgørelse, om de ønsker at bruge det for at forhindre eksamenssnyd, siger Morten Jakobsen.

I TV SYDs sendeområde bliver ExamCookie testet på Kolding Gymnasium, Horsens Gymnasium, Horsens Statsskole og Fredericia Gymnasium.