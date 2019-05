DF: Garanti for grænsekontrol

DFs formand,, Kristian Thulesen Dahl, vil have garanti for at grænsekontrollen ikke bliver rørt, hvis han skal støtte en ny statsminister.

Her på valgets 2.dag kræver den nuværende regerings støtteparti, DF, en garanti for, at den udvidede grænsekontrol skal fortsætte præcist som den er i dag.

- Vi siger til de andre partier, at hvis de får brug for vores mandater efter valget, så vil vi have en garanti for at grænsekontrollen som minimum forbliver, som den er i dag, fortæller Kristian Thulesen Dahl i dag til TV SYD.

Danmark har fået tilladelse af EU-kommisionen til at have en udvidet grænsekontrol indtil november i år. Kontrollen blev indført efter den kaotiske situation ved grænsen i 2015 og er blevet forlænget flere gange. Nu vil DF altså have den til at fortsætte hele næste valgperiode, op mod fire år.

- Så kan det godt ske, at de andre lande vil smide os ud (af Schengen-samarbejdet. Red.), men det tror jeg nu ikke, siger Thulesen Dahl.

Direktøren for en af de store lokale virksomheder, H.P.Therkeldsen, er dybt uenig.

- Det er lidt svært at sætte kroner og ører på, men det koster os tid, og tid er penge, siger Mogens Therkeldsen, bestyrelsesformand i H.P.Therkeldsen.

- Det et fuldstændig urimeligt at stille krav om, at det skal fortsætte altid. Jeg håber virkelig ikke, at en kommende statsminister giver efter for det her krav, slutter direktøren.

Nu bliver det langhåret, for i samme interview, hvor han kræver en garanti, fortæller DFs formand, at han aldrig stiller ultimative krav. Men hvordan er en garanti i forhold til et ultimativt krav? Forhåbentlig får vi den opklaret inden den 5.juni.