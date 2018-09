Dansk Folkeparti går til modangreb på rivaler. Nye Borgerlige præsenterer kandidater i dag.

Både Pernille Vermund (NB) og Kristian Thulesen-Dahl (DF) stiller op i Sydjyllands Storkreds, og der bliver allerede slået på valgtromme.

I dag holder Nye Borgerlige sommergruppemøde og præsenterer sin kandidatliste til Folketinget. Samtidig går Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen til (mod)angreb på det nye parti.

- Nye Borgerlige går strategisk efter Dansk Folkepartis vælgere. Det er ret iøjnefaldende, at Nye Borgerlige ikke kritiserer de partier, som modarbejder stramninger af udlændingepolitikken. Nej, Nye Borgerlige kritiserer det parti, der arbejder på at få gennemført flest mulige stramninger, hvilket er Dansk Folkeparti, siger Martin Henriksen.

Stramninger kaldes lappeløsninger

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, mener ikke, at politikerne på Christiansborg gør nok for at løse problemer i udlændingepolitikken. Det, som DF kalder stramninger, kalder Vermund for lappeløsninger.

Hvis Nye Borgerlige gerne vil have flere stramninger, så skal de samarbejde med Dansk Folkeparti. Hvis de altså kommer ind. Martin Henriksen, udlændinge- og integrationsordfører (DF).

- Det er langt ude. Hvis Nye Borgerlige gerne vil have flere stramninger, så skal de samarbejde med Dansk Folkeparti. Hvis de altså kommer ind. Nye Borgerlige forsøger at bilde vælgerne ind, at man kan gennemføre ting, selv om man ikke har flertal for det. Kunne Dansk Folkeparti gennemføre et asylstop uden et flertal, så gjorde vi det, siger Martin Henriksen.

Fem nye borgerlige I denne weekend præsenterer Nye Borgerlige sin opstillingsliste med 44 folketingskandidater. Formanden Pernille Vermund er spidskandidat og stiller dermed op i hele Sydjyllands Storkreds.

Partiets andre kandidater i kredsen er Mikkel Bjørn Sørensen (Vejle), Per Frostholm (Kolding), Anton Kudsk (Haderslev) og Anne Marie Buch (Tønder).

