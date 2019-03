DF-politiker kan nu få sin sag for retten

Europa-Parlamentet har besluttet at tage den parlamentariske immunitet fra Jørn Dohrmann. Den danske EU-parlamentariker med bopæl i Vamdrup havde selv ønsket, at det skulle ske.

Dermed kan anklagemyndigheden i Danmark komme videre med en sag fra 2017, da Jørn Dohrmann, (DF), ved sin bopæl i Vamdrup vristede et kamera fra en tv-fotograf fra DR.

Tirsdagens beslutning følger en behandling af sagen i EU-Parlamentets retsudvalg.

Et enigt udvalg stemte i sidste uge for at indstille, at parlamentet skulle ophæve danskerens immunitet.

Den danske parlamentariker var tilfreds med den beslutning.

- Det er godt, at der endelig kommer skred i sagen. Så kan man få den afklaret, sagde han som reaktion på indstillingen.

Mandagens beslutning udspringer af, at Justitsministeriet sidste år sendte en anmodning til EU-Parlamentet om at hæve DF'erens immunitet.

Baggrunden var en episode i april 2017, da Dohrmann med magt tog et kamera fra en tv-fotograf, som måtte have politiets hjælp til at få kameraet igen.

Fotografen Birger Lund var mødt ved politikerens bopæl i Vamdrup for at filme dækbilleder til brug for en udsendelse på DR.

Det førte efterfølgende til en korporlig kontrovers. Dohrmann tiltvang sig med magt tv-kameraet fra fotografen.

Dohrmann og Lund har forskellige udlægninger af forløbet. Dohrmann har til Ritzau sagt, at fotografen var inde på hans private grund.

Det afviser Birger Lund via sin advokat Tyge Trier. Ifølge Trier stod tv-fotografen på offentlig vej omkring 80 meter fra Dohrmanns ejendom.

Når en anmodning om at ophæve immunitet modtages i parlamentet, bliver den meddelt medlemmerne på en samling.

Derpå sendes den videre til retsudvalget, som efter en høring udarbejder en indstilling og stemmer om den.

Via arbejdet i udvalget er det fremgået, at anklagemyndigheden vil rejse tiltale for hærværk, ulovlig tvang og brugstyveri.