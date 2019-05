- Vi får tæsk for at være støtteparti for regeringen, siger DF-profil om ny måling

Dansk Folkeparti bliver næsten halveret, viser en ny Megafon-måling fra Syddanmark. Men kandidaterne kæmper ufortrødent videre.

- Det er da ikke den værste meningsmåling, jeg har set, siger Susanne Eilersen, der er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.

I en ny meningsmåling, som Megafon har lavet, står Dansk Folkeparti til at få 15,5 procent af stemmerne i Sydjyllands Storkreds, hvis der var valg i dag. Det er næsten en halvering i forhold til folketingsvalget i 2015, hvor partiet fik 28,4 procent af stemmerne.

- Vi får tæsk, fordi vi har været støtteparti for en regering, som folk måske er ved at være lidt trætte af.

Susanne Eilersen sidder på det yderste af de seks mandater, Dansk Folkepari har i Sydjyllands Storkreds, og hvis partiet mister mandater her i landsdelen ved det kommende valg, er hendes plads i Folketinget i fare.

Det er som et ægteskab, det går op og det går ned. Karina Adsbøll, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti

Men hun er fortsat optimistisk.

- Det er ikke ret mange stemmer, der skiller nummer tre og nummer seks, cirka 100, så det er et tæt løb, siger Susanne Eilersen.

Dansk Folkepartis resultat i Syddanmark ved valget for fire år siden gav landsdelen tilnavnet "Det gule Danmark", og den store stemmesluger for partiet var formand Kristian Thulesen Dahl med Peter Kofod som nummer to.

Men Peter Kofod stiller op til EU-parlamentet, og hans stemmer er derfor til falds.

OM MENINGSMÅLINGEN Målingen er lavet af Megafon for TV 2 og Politiken i perioden 8. til 16. maj 2019.

Megafon har spurgt 1.000 respondenter i Sydjyllands Storkreds, hvad de vil stemme til valget.

Målingen har en statistisk usikkerhed på mellem 1,3 og 3,0 procentpoint.

15 procent af de 1.000 respondenter i Sydjyllands Storkreds har enten svaret, at de ikke ønsker at stemme eller er tvivl om, hvor de skal sætte deres kryds. Se mere

Karina Adsbøll: Der er kun én ting, der tæller

Marginalt sikrere sidder Karina Adsbøll, der fik nogle håndfulde flere stemmer end Eilersen i 2015. Også hun tager det stoisk.

- Det er ligesom et ægteskab, det går op og det går ned, siger hun.

- Der er kun én ting, der tæller, og det er det endelige resultat.

- Socialdemokraterne har adopteret DF's udlændingepolitik

De to konkurrenter er enige om, at de ikke havde ventet, at de ville få et lige så godt valg denne gang som i 2015.

- Det gode valg, vi fik sidste gang, kom, fordi vælgerne var trætte af Helle Thorning og løftebrudsballaden. Jeg vil fortsætte med at gøre det, jeg har gjort hele tiden. Der er kun én vej, fremad, siger Karina Adsbøll.

- Socialdemokraterne har fået en masse stemmer tilbage, fordi de har adopteret DF's politik på udlændingeområdet. Men vi skal følge vores egen politik og ikke komme med overbud, siger Susanne Eilersen.

Der er to tal ud fra hver parti. Tallet øverst er fra den nye Megafon-måling, mens tallet nedenunder er resultatet fra seneste folketingsvalg i 2015. UP dækker over andre/uden for parti/gamle partier. Grafik: Lasse Lund Hansen, TV SYD