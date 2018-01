DF: Vognmænd skal betale for at holde på Toldpladsen

Hvorfor skal skatteyderne betale for at udenlandske chauffører kan campere på det gamle toldområde i Padborg? Det spørgsmål stiller byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti, Ejler Schütt, i dag

Ifølge Ejler Schütt fra Dansk Folkeparti koster det 850.000 kroner om året at drive den gamle toldplads i Padborg. Pladsen bruges som parkering for lastbiler - især i weekenden.

Politikeren fra Dansk Folkeparti slår søndag i et læserbrev i JydskeVestkysten til lyd for, at vognmændene skal betale for at lade deres - overvejende udenlandske chauffører - langtidsparkere på pladsen.

Vognmænd skal betale for at lade deres chauffører "campere" på det gamle toldområde i Padborg, mener DF'er. Foto: Per Lund

- Det er helt hen i vejret, at skatteborgerne skal betale mindst 850.000 kroner årligt på at stille pladsen gratis til rådighed for primært udenlandske vognmmænd, siger Ejler Schütt.

Pladsen er forsynet med toiletter, vaskerum og udendørskøkkener, og Aabenraa Kommune holder pladsen ren.

Ejler Schütt henviser til, at vognmænd betaler for at lade deres chauffører benytte såkaldte Autohof's syd for grænsen, og derfor er det kun rimeligt at vognmændene også betaler i Padborg. Det er kun ret og rimeligt, skriver han i læserbrevet.

Partiet har ikke stillet et egentligt forslag om, at kommunen skal opkræve betaling, men håber, at sagen langsomt modnes i byrådet.