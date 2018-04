DF: Voldsomt at spare to procent på TV2 Regionerne

Helt uacceptabelt, siger DFs Morten Marinus om et forslag om at spare på TV2's regioner, som regeringen skulle være på vej med. Foto: Scanpix/Ólafur Steinar Gestsson/arkiv

Regeringen skulle være på vej med et forslag om at spare to procent årligt på TV2's regioner. - Alt for voldsomt, mener DF's medieordfører.