Minister skal svare på spørgsmål om tårnhøje dagsgebyrer

- Det er stadig mange penge. Så jeg spørger ministeren, om han synes, det er proportionalt med forseelsens omfang at indføre et loft på 25.000 kroner, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Vil have lige ret for alle

Gebyrloftet skal kun gælde for verserende og kommende sager, hvis det står til DFIM. Dermed hjælper loftet ikke de borgere, som har betalt eller er ved at afdrage på deres store gæld.

- Derfor beder jeg ministeren om at gennemgå samtlige gebyrsager for at sikre, at de, som har betalt deres dagsgebyr, bliver ligestillet med dem endnu ikke har betalt. Der bør være en lige retsstilling for alle, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.