DF’s Marie Krarup til gymnasieelev med tørklæde: - Du dør ikke af at tage det af

Under en valgdebat udløste en kommentar fra folketingsmedlem Marie Krarup en del reaktioner. - Mit Danmark er for alle, svarede den unge kvinde, som kommentaren var rettet mod.

Debatten tog en drejning, da Marie Krarup fra Dansk Folkeparti og andre folketingskandidater tirsdag var troppet op på Rødkilde Gymnasium i Vejle.

En elev, som bærer tørklæde, stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor Dansk Folkeparti også vil have et forbud mod det almindelige tørklæde – udover burkaforbuddet, som allerede gælder.

Marie Krarup forklarede, at hun og Dansk Folkeparti mener, at tørklædet sender signaler om islamiske værdier, som strider imod alt, hvad Danmark bygger på. Derfor skal det forbydes.

Du dør ikke af at tage det af, det vil jeg godt vædde 100 kroner på. Marie Krarup, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti

Efter hendes svar, rejste den unge kvinde sig igen og spurgte, om ikke Dansk Folkeparti så bestemmer, at hun skal være arbejdsløs, fordi hun bærer tørklæde. Til det svarede Marie Krarup:

- Du kan da bare tage det af.

Der lød gisp og snakken fra salen, inden den unge kvinde svarede:

- Så let er det ikke.

- Du dør ikke af at tage det af, det vil jeg godt vædde 100 kroner på, fortsatte Marie Krarup, mens stemmerne steg blandt resten af eleverne i salen.

Men folketingskandidaten fik hurtigt svar på tiltale fra den unge kvinde:

- Mit Danmark er for alle, sagde hun og satte sig til råb og klapsalver fra både salen og flere af de andre politikere i panelet.

Se episoden i videon øverst i artiklen.

Ubehagelig stemning

Marie Krarup fortæller efterfølgende til TV SYD, at hun havde oplevelsen af, at gymnasieeleverne og de andre politikere ikke før har hørt nogen sige, at man kan tage sit tørklæde af.

- Det chokerer mig faktisk, for det er jo ikke raketvidenskab. Man er jo ikke tvunget til at have det på, siger hun.

SF'eren Karina Lorentzen, der også deltog i debatten på Rødkilde Gymnasium, synes ikke, det var okay, at Marie Krarup sagde, som hun gjorde.

- Det var rigtig ubehageligt. Hvis jeg var en 16-17-årig gymnasiepige, tror jeg, at jeg havde været ked af det efter den situation. Der var en rigtig ubehagelig stemning, siger hun.

- Så længe det er frivilligt, er der ikke noget problem

Karina Lorentzen er heller ikke enig i Marie Krarup og Dansk Folkepartis politik på området.

- Jeg er selvfølgelig imod, når nogen bliver tvunget til at have tørklæde på, men så længe det er frivilligt, og man i øvrigt overholder ens forpligtelser og respekterer værdierne i samfundet, så kan jeg ikke se, at der er et problem, siger hun.

Marie Krarup oplevede modsat, at de resterende paneldeltagere blev personlige og ubehagelige over for hende.

- Karina Lorentzen stod og undskyldte for min politiske holdning, og det gør man bare ikke. Det var virkelig ubehageligt, siger Marie Krarup.

Rektor: Vi har en kultur, hvor vi passer på hinanden

Rødkilde Gymnasiums rektor Kristine Kortnum var ikke selv tilstede på skolen under debatten, men hun har hørt om episoden.

Vi har en kultur på Rødkilde, hvor vi passer på hinanden. Jeg tror, det er derfor, nogle elever reagerede - fordi de oplevede, at debatten blev for personlig. Kristine Kortnum, rektor på Rødkilde Gymnasium

- Det, der bliver talt om på gangene i dag, er, at debatten i går var meget spændende, og selvfølgelig også, hvordan politiske debatter kan blive ophedet og vække mange forskellige følelser, siger hun.

Om den konkrete episode siger rektoren:

- Vi har en kultur her på Rødkilde, hvor vi passer på hinanden og er meget rummelige. Både i forhold til eksempelvis politisk eller religiøse overbevisninger.

- Jeg tror, det er derfor, nogle elever reagerede i går - fordi de oplevede, at debatten blev for personlig, siger Kristine Kortnum.

Krarup: Med "du" mente jeg "man"

Marie Krarup forstår dog ikke, hvorfor hendes henvendelse til den unge kvinde på gymnasiet blev opfattet sådan, for det var ifølge hende ikke ment personligt, men derimod til alle, understreger hun.

- Med "du" mente jeg "man". For man kan jo bare tage det af. Jeg kan også bare tage en hue af, det er ikke fysisk umuligt, siger hun.

Kunne du finde på at sige det samme igen i en lignende debat?

- Jeg prøver at sige tingene direkte, så selvfølgelig vil jeg blive ved med det.

Fakta Marie Krarup Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds Født 6. december 1965 i Seem , 2 børn Politiske hverv Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti 2018 - nu Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti 2011 - nu Forsvarsordfører Folketinget, Dansk Folkeparti 2011 - nu Gymnasieordfører Folketinget, Dansk Folkeparti 2012 - nu Medlem af Europarådet Folketinget, Dansk Folkeparti Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti Medlem af Indfødsretsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti Medlem af NATO’s Parlamentariske Forsamling Folketinget, Dansk Folkeparti Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti Medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Dansk Folkeparti Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti Medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti Integrationsordfører Dansk Folkeparti 2011 - nu Se fuld profil

TV SYD har forsøgt at få fat i den unge kvinde gennem Rødkilde Gymnasium for at få en kommentar fra hende, men gymnasiet har ikke ønsket at opgive hendes navn.