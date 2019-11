DGI-formand: Lad børnene have det sjovt til idræt

Tiden er inde til at gøre op med den kultur og struktur, der mange steder er i børneidræt. Drop fokus på resultater og lad børnene have det sjovt til idræt.

- Børn vil have det sjovt til idræt. Det bliver vi simpelthen nødt til at tage alvorligt. Tiden er inde til at droppe lange turneringer og fokus på resultater i en alt for tidlig alder.

Det sagde Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI, da hun lørdag aflagde sin første mundtlige beretning som formand for DGI, der tæller 6.400 idrætsforeninger med 1,6 millioner medlemmer og har sit hjemsted i Vingsted.

Ifølge DGI-formanden er det alt for tit de voksnes ambitioner og strukturer, der bestemmer kulturen, når børn dyrker idræt. Børneidrætten råber på glæde, men voksne sætter struktur. Idrætsforeningerne bør derfor i langt højere grad tage udgangspunkt i børnenes glæde ved idræt. På den måde får børnene mere lyst til at komme igen og fastholde interessen for idræt og fællesskabet.

Oplevelsen er det vigtigste

- Børn vil have det sjovt og er optagede af at mestre og blive bedre til idrætten. Kampen, dysten, opvisningen er en del af idrættens DNA, og det tiltrækker alle aldre, men det er med oplevelsen i centrum, ikke resultatet, sagde Charlotte Bach Thomassen.

Derfor appellerede hun til at gøre op med resultatmålinger og lange turneringer i alt for tidlig alder. Det betyder nemlig, at forældre og trænere retter deres fokus på førsteholdet og resultatet af den næste kamp i stedet for at sætte glæden i spil. Men hele holdets oplevelse er langt vigtigere end resultatet af kampen.

Idrætsforeninger skal være et frirum

I sin beretning slog Charlotte Bach Thomassen også fast, at der er en stor udfordring med, at unge falder fra i idrætsforeningerne. Det er problematisk i en tid, hvor flere unge - især piger - mistrives. Idrætten og foreningsfællesskabet skal være et frirum.

DGIs årsmøde blev holdt i DGI-byen i København. Næste år finder årsmødet sted i Svendborg som optakt til DGI Landsstævne i byen i juli 2021.