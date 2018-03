DGI: Kommuner bør hjælpe med kontingentet

DGI kritiserer, at mange kommuner ikke giver tilskud til udsatte børn og unges medlemskab af en idrætsforening.

Næsten halvdelen af landets kommuner har hverken fritidspas eller andre tilbud til trængte børn og unge, der ikke har råd til at melde sig ind i foreningslivet. I Syd- og Sønderjylland har fire ud af 14 kommuner en fritidspas-ordning, hvor der ydes tilskud til kontingentbetaling i sportsklubben. Andre fem kommuner har slet ingen tilbud af den art, mens de sidste fem kommuner har et tilbud, der ligner meget. (Se oversigt i bunden af artiklen)

Sidste år fik DGI’s pulje “Foreningsliv for alle” i alt 347 ansøgninger, og organisationen har svært ved at imødekomme alle ansøgninger.

Læs også Syriske Mostafa lærer dansk til fodbold

- Vi synes, at kommuner skal prioritere det højere at yde tilskud til denne gruppe af børn og unge, som ikke har råd til at gå til fodbold eller lignende, siger Christoffer Riis Svendsen, DGI Sydøstjylland, til TV SYD.

- Det er enormt ærgerligt, hvis disse mennesker slet ikke finder ind i foreningslivet. For så kommer de ikke til at nyde godt af det, som foreningslivet kan: nemlig et sundt liv, fællesskab og en vej ud af af ensomhed, siger han.

I 2017 delte DGI knap 100.000 kr. ud til knap 150 børn og unge i Syd- og Sønderjylland. Tilskuddene gik primært til kontingent, men også til udstyr og træningslejre.

Jeg synes egentligt, DGI kommer med en legitim kritik. Paw Amdisen (SF), Horsens Byråd

Horsens Kommune på vej

Horsens er en af de kommuner, der ikke yder tilskud til medlemskab af en forening for de, som har svært ved at betale selv.

Lokalpolitikeren Paw Amdisen (SF) tager kritikken far DGI alvorligt.

- Jeg synes egentligt, DGI kommer med en legitim kritik. Det er et område, vi godt kunne have mere fokus på, siger han til TV SYD.

Det blev skrevet ind i sidste års budgetaftale, at det skulle undersøges at gøre Horsens til DGI-visionskommune.

- Det skal drøftes på næste økonomiudvalgsmøde, og jeg tror, der er flertal for det, fortæller han.

Som visionskommune forpligter man sig på at intensivere samarbejdet med foreningerne.

- Det skulle gerne resultere i, at flere bliver idrætsaktive. Her kunne vi overveje at støtte nogle, der ikke har råd, uddyber han.

Sådan ser det ud i Syd- og Sønderjylland:

Billund

Ingen formelle tilbud, men Billund støtter børn, hvis familien har en sag ifølge §52.

Esbjerg

Ingen fritidspas. Men et tilbud, som ligner meget. Desuden henviser de til andre tilbud/aktører i kommunen

Fanø

Ingen formelle tilbud

Fredericia

Fritidspas + henviser til øvrige tilbud/aktører i kommunen

Haderslev

Ingen fritidspas. Men et tilbud, som ligner meget. Desuden henviser de til andre tilbud/aktører i kommunen

Hedensted

Ingen fritidspas. Men henviser til andre tilbud/aktører i kommunen

Horsens

Ingen fritidspas. Men henviser til andre tilbud/aktører i kommunen

Kolding

Fritidspas + henviser til øvrige tilbud/aktører i kommunen

Sønderborg

Fritidspas + henviser til øvrige tilbud/aktører i kommunen

Varde

Ingen fritidspas. Men et tilbud, som ligner meget. Desuden henviser de til andre tilbud/aktører i kommunen

Vejen

Ingen fritidspas. Men henviser til andre tilbud/aktører i kommunen

Vejle

Ingen fritidspas. Men et tilbud, som ligner meget. Desuden henviser de til andre tilbud/aktører i kommunen

Aabenraa

Fritidspas

Tønder

Ingen fritidspas. Men henviser til andre tilbud/aktører i kommunen