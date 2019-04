Dimsen her får museumsfolk til at tabe næse og mund: - Jeg tænkte "hold da kæft, det var vildt"

For første gang i Danmark er der fundet et særligt lægeredskab i en kvindes jernaldergrav – en såkaldt trepanationssav, der blev brugt til kranieoperationer.

På en græsmark i Aabenraa er store udgravninger i gang. Her er it-giganten Apple nemlig ved at bygge et datacenter, men det er ikke kun interessant, hvad der sker på jorden nu. Hvad der skete i 225-250 år efter Kristi fødsel er mindst lige så spændende.

Arkæologer fra Museum Sønderjylland har nemlig gjort et enestående fund på marken. Mellem jordmasserne fandt de en såkaldt trepanationssav, der blev brugt til kranieoperationer.

- Jeg tænkte "hold da kæft, det var vildt", siger museumsinspektør ved Museum Sønderjylland Per Ethelberg, og udgravningsleder Katrine Moberg Riis supplerer.

- Der taber man lige næse og mund og gisper en ekstra gang.

Den originale trepanationssav (th) og en kopi (tv), som viser redskabets oprindelige facon. Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD

Ny viden om kvindens position

Det spændende fund har tilført en helt ny dimension til den eksisterende viden, om kvindernes position og virke i den romerske jernalder. Trepanationssaven blev nemlig fundet i en kvindes grav, og redskabet tilhørte hende.

- Hun er vigtig, fordi hun fortæller og nuancerer den historie, vi kan fortælle om kvindens rolle i jernalderen og gøre det meget mere håndgribeligt for os, fortæller Per Ethelberg, museumsinspektør, Museum Sønderjylland.

Kvinden har fået navnet Ønlevkvinden. Hendes skelet var opløst, men hendes smykker og arbejdsredskab har nu fået frontpladsen på Museum Sønderjyllands arkæologiafdeling i Haderslev indtil den 5. maj.

Her ses, hvordan trepanationssaven blev brugt til kranieoperationer. Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD