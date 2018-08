Din weekend på TV SYD: Smugkig på de nye programmer

To nye programmer ruller over fjernsynsskærmen i den kommende weekend. Se snigpremierer allerede nu.

’Det er vores sang’ og ’Vores Sygehus’.

Det er titlerne på to nye programmer, der har premiere på TV SYD i weekenden. Det ene handler om musik, det andet giver et indblik i vores sundhedsvæsen.

Betina Bendix, der er direktør for TV SYD, glæder sig til at vise de nye programmer, som ifølge hende er meget forskellige, men alligevel har noget tilfælles - udover ordet "vores" i titlen.

Jeg håber, at rigtig mange finder vej til programmerne enten via tvsyd.dk eller i fjernsynet. Betina Bendix, direktør, TV SYD

- Programmerne giver et ægte billede af Syd- og Sønderjylland lige nu og gør os klogere på, hvem vi er. Jeg synes, det er programmer, der kan samle os på tværs af generationer. Der er kultur, humor og traditioner i ’Det er vores sang’, og der er reportage fra nogle af livets største op- og nedture i ’Vores Sygehus’, siger hun.

- Jeg håber, at rigtig mange finder vej til programmerne enten via tvsyd.dk eller i fjernsynet.

- Et program med humor, sjæl og musik

I det nye lørdagsprogram, ’Det er vores sang’, er musiker Thomas Buttenschøn og standupkomiker Ane Høgsberg på en mission: De vil lave en sang om Syd- og Sønderjylland.

Derfor rejser de rundt i landsdelen og møder undervejs en masse sjove, skæve og interessante syd- og sønderjyder, som giver dem inspiration til sangen.

Læs også Verdenspremiere på syd- og sønderjydernes egen sang

Blandt andre Knud Børge Hansen, der sender makkerparret på skinnecykeltur på Aabenraabanen, kromutter Doris Pørksen, der serverer solæg og brødtort i Gråsten, og Per Alsløw i Christiansfeld, der giver en tur på en af sine overdækkede el-knallerter.

Sangen blev for få dage siden fremført for publikum på Torvet i Tønder, hvor optagelserne til sidste afsnit af programmet blev lavet.

- ’Det er vores sang’ kommer helt, helt tæt på, hvordan vi er, og hvilke værdier der særligt kendetegner Syd- og Sønderjylland. Det er et program med humor, sjæl og musik - og med to skønne personligheder som værter, siger Betina Bendix.

Thomas Buttenschøn og Ane Høgsberg har rejst Syd- og Sønderjylland rundt for at skrive en sang til os alle. Foto: Wasabi Film/TV SYD

Kom med kirurgen, børnelægen og sygeplejersken på arbejde

I reportageserien ’Vores Sygehus’ følger vi gennem 18 afsnit livet på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Grindsted, som med knap 3.000 medarbejdere og 40.000 indlæggelser om året er et knudepunkt inden for sundhedsvæsenet i Syd- og Sønderjylland.

- ’Vores Sygehus’ giver et helt unikt indblik i vores sundhedsvæsen i en tid, hvor vi taler om, om behandlingen er god nok, om de ansatte har tid nok til deres arbejde, og om patienterne og deres pårørende bliver taget alvorligt, siger Betina Bendix.

I programmet kommer vi tæt på nogle af medarbejderne, der hver dag kæmper for at passe på patienterne og gøre sygehuset til et trygt sted at være, når man er syg eller har brug for hjælp. Vi er med, når patienter bliver undersøgt og behandlet, operationer udføres, og små og store udfordringer udspiller sig.

Jens Jakob Petersen er børnelæge på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og medvirker i 'Vores Sygehus'. Foto: Frank Blauenfeldt

Du kan blandt andre møde 30-årige Jakob Grimm, der er ved at uddanne sig til kirurg og elsker at operere, sygeplejerske Juliane Mejia Garcia, som kæmper for sine patienter på intensivafdelingen, og den legesyge børnelæge Jens Jakob Petersen, hvis vigtigste arbejdsredskab er en bøtte sæbebobler.

Programmer i stedet for tv-nyheder i weekenden

De to nye programmer er en del af TV SYD’s strategi om at flytte fokus fra korte tv-nyheder til mere gennemarbejdede programmer i weekenden, som særligt børnefamilier efterspørger.

Det nye tilbud klokken 19.30 i weekenden blev sat i gang ved årsskiftet, og mange seere har reageret positivt på ændringen, fortæller direktøren.

Læs også Sådan får du nyheder fra TV SYD i weekenden

- Både ’Tæv din Teenager’, ’Kolonihaven’ og ’Mændenes Maddyst’ har haft mange loyale seere foran skærmen i weekenden, men også på tvsyd.dk og på YouTube har vi set en stor interesse for programmerne, siger Betina Bendix.

- Vi har selvfølgelig også fået henvendelser fra personer, der savner nyhedsudsendelsen. Til dem har vi prøvet at gøre opmærksom på, at vi har en kort nyhedsudsendelse klokken 18.20, og at vi har nyheder og video fra dagens historier på tvsyd.dk.

’Det er vores sang’ og ’Vores Sygehus’ har premiere på TV SYD henholdsvis lørdag den 1. september og søndag den 2. september klokken 19.30.

Allerede nu kan du se første afsnit af begge programmer via boksene herunder. Læser du denne artikel i TV SYD's app, skal du i stedet klikke her for at se 'Vores Sygehus' og her for at se 'Det er vores sang'.