Direktør om klorudslip: Det var et chok for os alle

Produktionen er fortsat lukket hos Brdr. Hartmann efter klordampe fredag bredte sig efter en menneskelig fejl.

- Det har været et chok for os alle sammen. Men jeg er glad for, at ingen er kommet mere til skade end det er tilfældet.

Sådan siger direktør Helle Vingolf efter fredagens kemikalieudslip på emballagevirksomheden Brødrene Hartmann, der blandt andet produceret æggebakker.

Vi ved indtil nu, at udslippet skyldes en menneskelig fejl, hvor to kemikalier, der ikke må blandes, blev blandet sammen. Helle Vingolf, direktør, Brdr. Hartmann, Tønder

- Vi ved indtil nu, at udslippet skyldes en menneskelig fejl, hvor to kemikalier, der ikke må blandes, blev blandet sammen, forklarer Helle Vingolf, og fortsætter:

- Gassen bredte sig, og derfor evakuerede vi de ansatte fra området. Folk blev tilset af lægen for vand i lungerne, hvorefter nogle blev sendt til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, andre til Aabenraa. De ligger nu til observation, og bliver løbende udskrevet fra skadestuerne. Vores teamledere følger op i morgen, for at finde ud af, om der brug for mere hjælp og en god snak om tingene.

Brødrene Hartmann producerer normalt i døgndrift, men produktionen har været lukket siden udslippet omkring 10.30 fredag formiddag.

- Hele produktionen er lukket. Beredskabsstyrelsen måler lige nu på vores produktionsrum, for at sikre at gasserne er helt væk. Det er svært at sige hvornår vi går i gang igen, men vi vurderer at vi kan begynde i løbet af få timer. Vi kører i døgndrift, så det næste hold står allerede klar, slutter Helle Vingolf.

Mandag taler ledelsen med de mennesker, der var direkte involveret. Målet er ifølge direktøren at gennemgå virksomhedens procedurer, og skabe foranstaltninger, så et lignende uheld ikke kan ske igen.