Direktør: Vi står klar med krisehjælp

Landbrugsstyrelsen skal fyre 60-70 medarbejdere. Medarbejderne i Augustenborg og Tønder må dog vente tre uger på at få svar, om de er inde eller ude.

Landbrugsstyrelsen må tage konsekvensen af en lavere bevilling – der skal fyres medarbejdere. Det sker onsdag den 10. oktober.

Cirka 1100 medarbejdere – heraf 300 i Augustenborg og 100 i Tønder – sidder nu i venteposition endnu uvidende om, hvem der kommer til at mærke sparekniven.

- Det er forståeligt, at medarbejderne er berørte af situationen, det har jeg fuld forståelse for, siger direktør for Landbrugsstyrelsen, Jette Pedersen, til TV SYD og fortsætter:

Så stort et bevillingsfald kan vi ikke håndtere med naturlig afgang og ansættelsesstop. Jette Petersen, direktør, Landbrugsstyrelsen

- Derfor vil der også være mulighed for at få krisehjælp samt professionel hjælp til at komme videre med sit arbejdsliv for de medarbejdere, der bliver afskediget i oktober.

Den politiske beslutning om et fald i bevillingen på 18 procent frem mod 2022, er styrelsen nødt til at indrette sig efter.

Næste år skal styrelsens bevilling reduceres med knap 70 millioner kroner. Det bliver de enkelte enheders chefer, der indstiller afskedigelser til Landbrugsstyrelsens direktion.

