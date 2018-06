Diskoteksejer om videoovervågning: Vi har været gidsler i en parallel verden

Flere kameraer er på vej i landsdelens kommuner. Det vækker glæde både i restaurationsbranchen og hos politiet.

Du kender den. Øjet, der holder øje. Videoovervågning.

Vi ser dem i hobetal ved private hjem og rundt omkring bybilledet. Men der skulle otte millioner kroner på finansloven til for at sætte skred i opsætningen af overvågningskameraer i det offentlige rum i Syd- og Sønderjylland.

I Kolding er kameraerne på vej, og i Haderslev er seks kameraer allerede sat op og i gang med at overvåge nattelivet.

- Utrygheden har været en parallel verden til den virkelige verden - og vi har været gidsler lige midt i. Det gør frygtelig ondt, siger indehaver af Crazy Daisy i Haderslev, Martin Karas Christiansen, til TV SYD.

Det er ikke kun i byens restaurantionsbranche, at kameraerne bliver budt velkommen. Også hos politiet, der har opsat de seks kameraer, som optager døgnet rundt - alle ugens dage.

- Det hjælper os i efterforskningen med at finde frem til en gerningsmand, der har lavet noget indenfor kameravinklen, forklarer Jeppe Kjærgaard, der er vicepolitiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Jeg tror ikke, folk trækker ned ad sidegaderne for at lave ballade

Kritikere kan frygte, at problemerne bare bliver flyttet udenfor kameraernes vinkel, når for meget alkohol fører til vold i gaden. Det frygter diskoteksindehaveren dog ikke.

- Jeg tror ikke på, at folk trækker ned ad sidegaderne for at lave ballade. Det er der en direkte grund til: Der, hvor festen er, vil folk være, siger Martin Karas Christiansen.

Men ifølge politiet skal overvågningskameraer heller ikke sættes op overalt.

- Flere kameraer vil lette vores arbejde. Men det er en vurdering. Man skal ikke sætte kameraer op, der ikke skal bruges til noget, slutter Jeppe Kjærgaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi.