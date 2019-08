Magi på kajen i Fredericia

Det amerikanske Disney-skib, Disney Magic, besøger i dag Fredericia. Det er første gang, at skibet besøger en by, der ikke er en hovedstad. Og gæsterne kan se frem til noget af et program.

Et stykke Disney-magi lægger til kaj i Fredericia. Krydstogtskibet Disney Magic besøger Fredericia med dets 2.700 krydstogtgæster.

Forud for besøget har Visit Fredericia, Fredericia Teater, Fredericia Shopping og ADP lagt flere måneders arbejde i planlægningen af aktiviteter, underholdning og guidede ture i byen.

Flere års forberedelse

Flere års salgsarbejde og et tæt samarbejde med Disney Cruise har givet pote, og nu kan byen byde velkommen til cruiseskibet med overvejende amerikanske gæster. Cruise Manager i ADP A/S, Line Tange, er da også stolt af, at Fredericia kan trække internationale gæster til byen.

-Vi har bearbejdet Disney Cruise Line i de sidste 4-5 år, og vi er selvfølgelig meget stolte over, at Disney for første gang vælger at anløbe en provinsby som Fredericia. Vi ser det som en anerkendelse af Fredericia som krydstogtdestination, fordi Disney Cruise Line normalt kun anløber hovedstæder.

Fredericia teater byder velkommen

Når Disney skibet lægger an til den sydjyske by, bliver det med deltagelse af Fredericia Teater, der åbner dørene med underholdning for skibets gæster og de lokale.

-I anledning af Disney Magic’s besøg åbner vi dørene til Fredericia Teater og Musical Akademiet og giver en ”behind the scenes”-rundvisning med uddrag af de bedste sange fra vores opsætninger af Disney Musicals. Derudover kommer vi til at skabe et brag af en fest på kajen, når skibet sejler afsted kl. 15.15, hvor repræsentanter fra vores ensemble underholder med Disney-sange fra de originale Disney-musicals, siger Søren Møller, der er teaterdirektør hos Fredericia Teater

Historie og attraktioner er turistmagneter

Disney Cruise Line, der er selskabet bag magiskibet, har især lagt vægt på Fredericias historie og de lokale turistattraktioner. Inden anløbet har man solgt mere end 1.200 ture. Det er dobbelt så mange, end man normalt sælger, når andre krydstogtskibe besøger byen. Og krydstogtgæsterne kan se frem til noget af en tur, når de besøger den danske fæstningsby.

-Vi er meget overvældede over de mange solgte ture. Gæsterne skal bl.a. på gåture til Trelde Næs og langs Lillebælt, de skal sejle i kajak ved Østerstrand, på hvalsafari og på en klassisk byvandring i Fredericia, siger Cruise Koordinator i Visit Fredericia, Helle Rosborg Black.

I anledning af Disney-skibets ankomst har Visit Fredericia udviklet en ny guidet tur under navnet ”Meet the locals”, og Helle Rosborg Black ser frem til at introducere den nye tur.

-Vi glæder os. Gæsterne bliver inviteret indenfor i et privat hjem. Internationale krydstogtgæster vil meget gerne have unikke oplevelser og gerne oplevelser, hvor de får den lokale kultur ind under huden.

Disney Magic er på en europatur, hvor det første stop er København. Udover de to danske byer besøger krydstogtskibet også Tallinn, Sankt Petersborg, Helsinki, Stockholm, inden skibet til sidst sejler til Dover i England som afslutning på sin 10-dages krydstogt. Skibet ankommer til Fredericia kl. 6.45 i dag og sejler videre senere i dag kl. 15.15.