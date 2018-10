Knæk Cancer: Disse projekter i vores område har fået støtte fra Knæk Cancer

Syd- og Sønderjylland har gennem årene modtaget knap syv millioner kroner fra Knæk Cancer-midlerne til forskning.

Læs også - En skrøne, at vi ikke kan tage stilling til behandlingen

Seks forskningsprojekter på Vejle Sygehus er har gennem årene fået i alt knap syv mio. kr. fra Knæk Cancer. Det svarer til, at knap én procent af de i alt 854 Knæk Cancer-millioner er havnet i Syd- og Sønderjylland.

Årsagen til, at sygehusene i eksempelvis Esbjerg, Kolding og Aabenraa ikke har modtaget den slags støtte, er, at Vejle er det eneste deciderede kræftsygehus i området. Typisk ender pengene nemlig hos de store forskningscentre knyttet til universitetshospitalerne eller hos kræftsygehuse.

- Den nye viden vil selvfølgelig komme patienter over hele landet til gode, når den implementeres på andre sygehuse i andre regioner. Men forskningskronerne ender ofte centralt, siger Anders Duedahl, redaktør for detgårpengenetil.dk hos Kræftens bekæmpelse, til TV SYD.

Så meget er der samlet ind med Knæk Cancer 2017: 147 mio. kr.

2016: 163 mio. kr.

2015: 145 mio. kr.

2014: 153 mio. kr.

2013: 144 mio. kr.

2012: 102 mio. kr.

I alt 854 mio. kr.

Fem projekter i gang

Kun ét af de seks projekter i Vejle er afsluttet. I skemaet nedenfor fremgår det, hvornår de igangværende projekter forventes afsluttet.

Under titlen “Sammen om valg – et trygt forløb for kvinder med tilbagefald af æggestokkræft” er man på Vejle Sygehus lige nu i færd med at udvikle et beslutningsstøtteværktøj til kvinder med tilbagefald af æggestokkræft. Meningen er, at kvinderne skal klædes på, så de i samråd med deres læge kan træffe beslutning om, hvilken behandling, der er bedst for dem.

En international analyse viser nemlig, at et beslutningsstøtteværktøj giver patienterne bedre viden om, hvad der betyder mest for dem i sådan en situation med tilbagefald. Samtidig kører et parallelt forskningsprojekt, der hjælper kvinderne til at vælge eller fravælge overvågning for tilbagefald.

Disse to projekter sluger næsten fire millioner kroner tilsammen og er derfor det største forskningsprojekt for Knæk Cancer-midler i Syd- og Sønderjylland. Begge forventes færdige med udgangen af 2020.

Disse seks projekter på Vejle Sygehus har fået penge fra Knæk Cancer: (Se hele listen på detgaarpengenetil.dk)