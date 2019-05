Boligudlejer vil have dig op af sofaen

Normalt er Boligsyd glade, hvis lejerne blot betaler huslejen, men nu vil de også have dem til at motionere.

Aabenraas største boligselskab, Boligsyd, har 2.000 lejeboliger fordelt på 30 områder i kommunen. I samarbejde med kommunen og det landsdækkende initiativ ”Bevæg dig for livet”, vil de nu tilbyde at uddanne lokale instruktører i alt fra stolemotion til krolf.

Formanden for Boligsyd ser gerne, at de mange fælleshuse i boligområderne også bliver samlingspunkt for motionshold fremover. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

- Vi vil gerne i gang med et motionsprojekt, hvor vi kan øge fællesskabet i vores boligområder. Det skal øge fællesskabet, mindske ensomheden og give færre konflikter, siger Leif Poulsen, der er formand for Boligsyd.

Om 'Bevæg dig for livet': Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025.

Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en aftale der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’ og har som mål at sætte Danmark i bevægelse.

Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI investerede tilsammen 100 millioner kroner i projektet fra 2015-2018, og fondene har udvidet med 94 millioner kroner fra 2018-2021. Læse mere her: www.bevaegdigforlivet.dk Se mere

Fra ide til virkelighed

Ideen om at inddrage boligselskabet kom fra kommunens projektleder, Signe Juler Bøgesvang, der gennem længere tid har arbejdet med at få de ældre borgere med i projektet.

- Udfordringen har i lang tid været at få fat på de ældre borgere. For hvor er det lige, at man kommer i kontakt med dem?, siger Signe Juler Bøgesvang.

I et af Boligsyds områder er der netop blevet anlagt en petanquebane. Det er motion som petanque, krolf, gåture, stolemotion osv., man vil tilbyde de ældre borgere. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Med den nye ide er tanken, at de allerede eksisterende fælleslokaler skal bruges som ultranære gymnastiksale, og at der skal arrangeres fælles gåture med gå-værter, hvor turen nærmest starter ved hoveddøren.

- Den gruppe, som vi gerne vil nå, er ikke særlig mobile. Derfor tror jeg på, at løsningen er, at vi kommer til dem, forklarer Signe Juler Bøgesvang.

- Ellers tak

Noget tyder dog på, at både kommunen og boligforeningen skal være klar til udfordringer. For spørger man Karl Julius Lutzke på 82 år, der bor i et af selskabets boligområder nær Bov, så har han ikke brug for mere motion.

- Jeg har nok at se til. Jeg går 10 kilometer hver dag, om efteråret går jeg til gymnastik, og så har jeg fire børn, seks børnebørn og seks oldebørn, fortæller pensionisten.

Kommunen klør på med projektet

Det afskrækker dog ikke kommunens projektleder.

- Jeg håber, at friske borgere som Karl vil tage et ansvar og med deres overskud være med til at banke på hos naboen, der måske ikke er så frisk. Der er intet af det her, der lykkes af sig selv, siger Signe Juler Bøgesvang fra Aabenraa Kommune.

Kommunes målsætningen er, at det nye projekt skal skabe otte lokale motionshold og få mindst 100 pensionister til at blive mere aktive.