DM i foldekniv: Mekanikken er det sværeste

I weekenden samles kniventusiaster fra hele Danmark til DM i knivfremstilling. For femte år i træk vandt Jørgen Dobel i kategorien foldekniv.

Skæftet er lavet af slangeskindstræ og bladet er 8 centimeter langt og lavet med damascerede stål. En helt speciel type, hvor man folder to ståltyper igen og igen. Det giver et helt specielt mønster på bladet. Og så kan kniven foldes.

Det sværeste i en folkekniv er at lave mekanikken. Det er en svær disciplin at lære og beherske. Jørgen Dobel, pensionist, Horsens

Kniven har lige vundet første pladsen i kategorien foldekniv ved danmarksmesterskaberne i knivfremstilling. Manden bag kniven og designet hedder Jørgen Dobel.

- Jeg er glad og stolt. De sidste fem år har jeg vundet første pladsen, men i år har der været så mange deltagere, at jeg kan få lov til at kalde mig danmarksmester. Det har der ikke været de sidste par år, men det lykkes i år, siger Jørgen Dobel, der er fra Horsens.

Det var med kniven her Jørgen Dobel vandt førstepladsen. Foto: John Melin

Mange forskellige håndværk

I femten år har Jørgen Dobel fremstillet knive, og det er et håndværk han går på i.

- Som gammel håndværker sætter jeg stor pris på det gode stykke håndværk, det er at lave en kniv. Det kræver både evner indenfor design, stål-, træ- og læderarbejde, siger Jørgen Dobel.

For den 72-årige knivmager er der tre vigtige ting for en foldekniv. Den skal gerne være over syv centimeter, kunne låses i udfoldet tilstand, og så skal den kunne åbnes med en hånd. Især de sidst to ting er vigtig for en jæger, fortæller Jørgen Dobel, og er ikke helt så ligetil at lave.

- Det sværeste i en folkekniv er at lave mekanikken. Det er en svær disciplin at lære og beherske, siger han.

Jørgen Dobel har været med i konkurrencer siden 2009. Til DM i år var der i alt syv forskellige kategorier.