DM i Skills: - Det har været over al forventning

DM i Skills 2019 har været en succes og hele arrangementet er kørt lige efter bogen, mener formand Jesper Juul Sørensen.

Så blev det sidste søm slået i bund, den sidste buket flettet og det sidste bord dækket.

DM i Skills 2019 - Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelser - er færdig for denne gang, og lørdag eftermiddag blev årets vindere fundet, da den store afslutningsceremoni løb stablen efter tre dage med benhårdt arbejde og flotte resultater fra de knap 300 deltagere. Hele 11 deltagere fra vores landsdel vandt en DM-titel.

Jesper Juul Sørensen kan ikke få smilet af læberne efter et vellykket Skills-arrangement 2019. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen

Det var ikke kun glade vindere, der kom til at stå på scenen her til eftermiddag. Det var også en glad formand for SkillsDenmark, Jesper Juul Sørensen, der kan se tilbage på et hektisk, men vellykket arrangement.

- Det har været en succes. Der har været god stemning og rigtig mange skoleklasser forbi for at høre og se mere om alle erhvervsuddannelserne. Og så har alle de unge talenter bare været vildt dygtige, siger Jesper Juul Sørensen til TV SYD.

Rundede 50.000 besøgende

I år har DM i Skills fundet sted i Næstved og i området omkring Næstved Arena. Ifølge Jesper Juul Sørensen har det været en væsentlig grund til, at han kalder årets arrangement for en succes.

- Hele Næstved har bakket op omkring det her. Der har været en utrolig opbakning og feststemning i hele byen, og det er første gang, siden vi startede Skills, at vi har oplevet en hel by involvere sig, siger Jesper Juul Sørensen.

Inden årets Skills startede regnede arrangørerne med, at over 50.000 skoleelever og tilskuere ville slå vejen forbi Næstved Arena over de tre dage. På de to første dage er der kommet over 42.000 mennesker, og selvom lørdag plejer at være den dag med færrest tilskuere, så viste det sig, at 51.502 besøgende i alt havde været forbi DM i Skills 2019.

- Det er gået langt bedre end forventet, siger Jesper Juul Sørensen.