DM i ny og populær sportsgren afholdes i Grindsted

Kort fortalt er teqball en sport, hvor man spiller ved et buet bordtennisbord og bruger fødder, hoved, skulder - faktisk alt andet en armene - til at støde en fodbold over på modstanderens side af bordet.

- Den følelse man får i kroppen, når man laver en fed smash, er fantastisk. Det er bedst at sammenligne med at score et fedt mål til almindelig fodbold, men her kan man bare lave mange flere på kort tid, siger Brian 'Brizze' Mengel fra Christiansfeld, der er i top-20 på verdensranglisten i teqball, som i alt indeholder 400 navne.