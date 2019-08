Skrap konkurrence med lokale råvarer

Det er Restaurant Ti Trin Ned i Fredericia, der arrangerer dysten, der er for unge særligt udvalgte kokketalenter.

Kokkene gik igang klokken 12 med at se, rense og finsnitte de mange lækre lokale grøntsager, som Ti Trin Ned har skaffet. En af dem er Martin Peter Leth Sjunnesson, der til daglig er kok på Falsled Kro på Sydfyn.

- Vi skal lave tre retter. En vegetarisk forret, en hovedret med gris og en dessert med årstidens frugter. Det bliver ikke noget problem med alle de lækre råvarer, der er her, fortæller Martin.

Konkurrencen foregår på Electrolux Culinarium i Erritsø, og det er ikke det værste sted at lave mad.

- Mit hovedmål er, at det skal smage af noget, også det, det ligger på, og det, det er tilberedt med, siger Martin.

Maden skal være færdig klokken 18.00, hvorefter de strenge dommere vil kåre en vinder. De 6 kokke har hver en hjælper med, og der er nok at tage fat på. De seks kokke og deres hjælpere står tæt. Selvom kokke er ligeså konkurrenceglade som cykelryttere, går det meget tilforladeligt til.

- Det foregår i god stil. Vi er gode venner før konkurrencen, under konkurrencen og vi er gode venner efter konkurrencen, fortæller den travle kok.

Frit valg på alle hylder

Det er ret fri konkurrence og så er den længere end mange andre kokkekonkurrencer.

- Det er dejligt at have så meget tid, så man kan lade sin kreativitet løbe helt ud. Fedt at lave sit eget. Det er jo ikke alle, der er køkkenchefer og har ret til at bestemme menuen. Det er som at være sammen med en god kammerat og komme ud og lege, siger den 28-årige kok fra Falsled Kro.

Han har overhovedet ikke noget bud på egne chancer, men siger sådan generelt:

- Jeg glæder mig helt vild til at servere det her. Vi har lavet noget virkelig sej mad, som jeg også gerne selv ville spise.