Kraftig torden på vej: Sådan sikrer du dig bedst

Meteorologisk Institut udsender anbefalinger til, hvad du bør gøre og ikke gøre i tordenvejr.

DMI har skruet op for sit varsel om vejret Kristi himmelfartsdag. Nu varsler instituttet også torden foruden skybrud og vindstød på over 15 meter i sekundet.

Meteorologerne advarer om, at torden medfører fare for lynbrande, risiko for nedbrud af elektriske systemer og risiko for fejlalarmer fra automatiske anlæg.

DMI har disse anbefalinger, hvis du befinder dig i tordenvejr: Søg ly indendørs eller i en bil med lukkede døre og vinduer

Søg ikke ly under træer

Undgå badning

Undgå tårne, åbne pladser og sejlbåde

Rør ikke ved elektrisk ledende genstande som f.eks. hegn, vandhaner, radiatorer, lamper

Syd- og sønderjyderne kan over de næste timer forvente regn, lyn og torden. Foto: Sonny Munk Carlsen, Scanpix

