DMI: Nu kommer der masser af regn og kraftig blæst

Først falder der kraftig regn mange steder torsdag eftermiddag og aften, og det bliver fredag fulgt op af et kraftigt blæsevejr, der især rammer Vestkysten.

Det varsler DMI torsdag eftermiddag, hvor det også fremgår, at stormen fredag allerede er navngivet Johanne.

Fra sidst på eftermiddagen i dag bevæger et lille hidsigt lavtryk sig langs Vestkysten mod nord/nordøst. Lavtrykket trækker kraftige byger med mulighed for udbredt torden og dermed også risiko for skybrud mange steder i den sydvestlige del af landet i aften og efterhånden også længere mod nord og øst i løbet af natten.

DMI forudser, at der kan stedvis falde mellem 25 og 35 millimeter nedbør på seks timer og desuden risiko for lokale skybrud med mere end 15 millimeter på 30 minutter.

Normalt ville udsigten til så megen regn ikke vække glæde - men efter de seneste ugers tørke er store mængder nedbør velkommen hos mange.

Vindstød af orkanstyrke fra Blåvand og mod nord

Fra sidst på natten bliver det i Vadehavet meget blæsende med hård vind til hård kuling og vindstød op til stormstyrke, først fra syd senere fra vest. Senere breder det kraftige vindfelt sig op langs Vestkysten, hvor der på strækningen fra Blåvand til Skagen en overgang kan komme storm med vindstød af orkanstyrke. De kraftigste vinde ventes i perioden fra fredag morgen og frem til sen fredag eftermiddag.

Metrologerne forventer storm med op til 25-27 meter i sekundet fra vest med vindstød af orkanstyrke 33-35 meter i sekundet.

Vindstød med orkanstyrke kan føre til at tagsten blæser ned, og store grene kan knække og spærre tog- og vejstrækninger.