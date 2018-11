DMI-varsel om tæt tåge

Trafikanter i morgentrafikken onsdag skal sætte ekstra tid af til køreturen. DMI varsler tæt tåge, og opfordrer alle til at køre forsigtigt.

Tidligt onsdag morgen udkom meteorologerne fra DMI med et varsel om voldsomt vejr gældende for blandt andet Sydøstjylland, Trekantområdet, Haderslev og Aabenraa. Der er tale om et såkaldt Kategori 1-varsel, som betyder voldsomt vejr.

DMI forventer tæt tåge mange steder med sigtbarhed på under 100 meter frem til klokken 10. Så kør forsigtigt og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt, lyder det fra DMI.

Sydøstjyllands Politi har kl. 05.45 ikke modtaget meldinger om færdselsuheld i det tågede vejr.

Heste påkørt

Vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi beretter om et par uheld i det tågede vejr. Kort før midnat mistede to løse heste livet ved to forskellige påkørsler på Rute 8, Asserballe St. mellem Asserballe og Fynshav. Bilisterne, der var involveret i de to hændelser i tæt tåge, kom ikke noget til.

De to påkørte heste var en del af en flok på i alt tre undslupne heste. Politi og hesteejeren leder stadig efter den sidste hest tidligt onsdag morgen.