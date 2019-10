DMI varsler nyt skybrud søndag eftermiddag

Vær særlig opmærksom i lavtliggende områder samt i trafikken, da sigtbarheden kan være nedsat, og der kan ligge vand på vejbanerne. Kontroller gerne afløb mv. for blade, så vandet har de bedste betingelser for at løbe væk.



Følg varslerne på 👇https://t.co/A4VdMZbTd9