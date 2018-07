DNA-test klar: Nu kender vi storkeungernes køn

Storkene i Smedager blev den søndag den 1. juli ringmærket. Samtidig tog man en brystfjer til kønsbestemmelse. Det viser sig nu, at der er tale om to hunner og en han.

I storkereden i Smedager er ungerne to hunner og en han. Foto: TV SYD

Det er et pige-år for de danske storke. To af ungerne i Smedager samt fire på Sjælland er hunner.