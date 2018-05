Dobbelt op i storkereden: En unge blev til to

Natten til søndag klækkede det første æg i storkereden i Smedager. Nu er nummer to også klækket.

Den første lille storkeunge i reden i Smedager har nu fået en bror eller søster.

Søndag er der nemlig ikke bare kommet én, men to små storkeunger til verden.

Nu er der kun fire æg, der mangler at klække. Det skulle gerne ske inden for de næste 10 dage.

Storkene.dk skriver dog i en pressemeddelse, at det ikke er sikkert, at alle storkeunger når at baske deres vinger fra reden. Der er nemlig begrænset med føde til Annika og Tommys unger.

Følg med live i storkereden i Smedager lige her.

