Dommens dag for forældrepar tiltalt for groft misbrug af deres fire børn

I formiddag afgør Retten i Esbjerg om et forældrepar fra Vejen, der anklages for mishandling og seksuelle overgreb mod parrets tilsammen fire børn i årene 1987-1994, er skyldige.

Beviserne rækker ikke til, at man kan dømme et forældreparret for seksuelle overgreb og mishandling af børn for mere end 25 år siden.

Det er forsvarets holding til anklagerne mod en 60-årig kvinde, der sammen med sin 63-årige mand er tiltalt for at have tævet, truet og forgrebet sig seksuelt på parrets fire børn.

Forsvarerne mener også, at mange af de 17 anklagepunkter om overgreb og vold er faldet for den gældende forældelsesfrist, hvorfor retten alene kan tage stilling til de forhold, der ifølge anklageskriftet har fundet sted efter 1. juni 1990.

De øvrige forhold, der i anklageskriftet daterer sig helt tilbage til 1987, skal retten slet ikke tage stilling til, sagde forsvarerne i deres procedure, inden sagen blev optaget til dom.

Kold, kynisk og uhyggeligt manipulerende. Sådan beskriver senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen den 63-årige mand, der sammen med sin 60-årige samlever er tiltalt for en lang række seksuelle overgreb og mishandling af parrets fire børn i hjemmet i Vejen. Det er faren, der ifølge anklageren har trukket i trådene og manipuleret moren til at medvirke til overgrebene.

Efter at anklageren og de to forsvarsadvokater i sidste uge afsluttede deres procedure, er det nu op til de tre dommere og seks nævninger fredag formiddag at komme med deres vurdering af skyldsspørgsmålet - og hvad straffen i givet fald skal være.