Drabssigtet og hans Mondeo stadig ikke fundet i Lillebælt

Eftersøgning på dybt vand i Lillebælt har endnu ikke båret frugt. Søværnet og politiet søger videre søndag.

Trods ihærdig eftersøgning i Lillebælt hele lørdagen og igen søndag morgen, er det stadig ikke lykkedes Søværnet og Sydøstjyllands Politi at finde den 63-årige Bent Ovesen fra Kolding, som har været sporløst forsvundet siden oktober sidste år og er efterlyst for drabet på sin kone.

- Vi søger stadigvæk, men har ikke fundet noget. Der er stadigvæk objekter, som vi dykker på, selvom de på sonaren ikke ser interessante ud. Det gør vi for at være helt sikre, fortæller efterforskningsleder Uffe Villumsen, Sydøstjyllands Politi, søndag morgen til TV SYD.

Eftersøgningen foregår i området fra Fredericia til indsejlingen til Kolding Fjord.

- Vi søger på de strækninger, hvor det er mest sandsynligt, en bil er kørt i vandet. Nogle steder er det på grund af det lave vand helt umuligt at skjule en bil, så derfor koncentrerer vi os om de steder, hvor en bil vil forsvinde ned på dybt vand, siger han.

Politiet får hjælp af Søværnet, og de søger på vanddybder mellem 10 og 50 meter og regner med at indstille eftersøgningen søndag eftermiddag.

Eftersøgningen har stået på siden lørdag morgen kl. 05 og er foretaget af to af søværnets skibe, såkaldte minerydningsdroner af type MSD og type MSF, samt dykkerhold.

Lørdag sagde Sydøstjyllands Politi til TV SYD, at de stadig ikke har udelukket tearien om, at Bent Ovesen befinder sig et sted i udlandet.

- Men en af teorierne er også, at han er kørt i vandet og derved druknet. Den mulighed forfølger vi stadigvæk og har derfor bedt om yderligere assistance fra Forsvaret, sagde Frede Nissen, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

